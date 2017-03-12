AVG AntiVirus Free - один из самых популярных бесплатных антивирусных продуктов, обладающий всеми необходимыми инструментами для своевременной и качественной защиты компьютера и системы от всех известных и новейших угроз. Этот приложение включает в себя такие компоненты как:
Антивирус и антишпион (AntiVirus, Anti-Spyware) - обеспечивает мощную защиту от вирусов, троянов, червей, потенциально нежелательных программ, шпионских модулей, рекламного и другого вредоносного ПО.
Анти-руткит (Anti-Rootkit) - позволяет находить руткиты, которые скрываются в системе или маскируются под другие приложения.
Resident Shield - модуль сканирования в фоновом режиме всех файлов, с которыми в данный момент времени работает система.
Identity Protection - компонент для защиты личных данных, который предотвратит кражу персональной и приватной информации (логины, пароли, номера кредитных карт и т.д.).
Сканер электронной почты (E-mail Scanner) - полная проверка всей входящей и исходящей корреспонденции при использовании любого почтового клиента.
LinkScanner - защита от интернет атак при ежедневном серфинге, когда вы ищите нужную информацию или посещаете ресурсы всемирной паутины.
PC Analyzer - всесторонний анализ компьютера, который выявляет проблемы в работе реестра, ошибки фрагментации, находит мусорные файлы и т.д., что поможет вам оптимизировать быстродействие системы и освободить дополнительное место на дисках.
Стоит отметить, что вирусные базы этот комплексного антивирусного решения обновляются несколько раз в день, так что ни один самый новый вредонос не останется незамеченным для AVG AntiVirus Free. Кроме того, этот бесплатный антивирус быстр в работе, очень умерен к потребляемым ресурсам ПК, позволяя полноценно функционировать без ущерба другим приложениям даже на слабых машинах.
В общем, с AVG AntiVirus Free вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.
SerG про AVG AntiVirus Free 2017 Build 17.1.3006 [14-02-2017]
Да как все... авира, вон, с 1 фев 17 всякую хреноту несет на комп.. Разгоняльщик портов, випиэнер... плять!! AVG // пойдет... покамест...Но, следить за обновами, юзать кода...Да кстати кто ТУТ ноет про *ЗАвисения*... Винты НЕ терпят антивирусы! Особенно те жесткие они наши, кои со скрытыми бэдами. Вот тут и начинается. Ставьте автомат ТОЛЬКО на выборочную проверку, а не на все подрят зачищать. Ручками-ручками...раз в неделю. ...все смотреть надо. Поговорка про кататься и санки - по умолчанию... 2 | 1 | Ответить
Мару про AVG AntiVirus Free 2017 Build 17.1.3006 [25-01-2017]
Скачал бесплатную версию , сначала Всё было ок. Позже он запустил более 100 процессов , дал невыносимую нагрузку на железо , еле вывел его в безопасном режиме , качал дважды , одно и то же . Первый раз восстановление делал после него , второй раз утилитой снес. В 2014 пользовался платной версией . Потом продливал его бесплатно , вот решил обновить на своё горе . ВообщеМ не советую 1 | 8 | Ответить
maorin про AVG AntiVirus Free 2016 Build 16.81.7640 [06-01-2017]
Помогите, блин, пожалуйста! Отключил некоторые компоненты. За ненадобностью. Антиспам и еще некоторые.. Постоянно висит теперь что "Ошибка" и предлагает исправить её путем включения.. Можно ему как-нить втолковать что это не ошибка? AVG IS 16.141.7996 | | Ответить
VadimSlon про AVG AntiVirus Free 2016 Build 16.81.7640 [24-11-2016]
Avast купили AVG. Скорее всего AVG скоро не станет. 1 | 6 | Ответить
миша про AVG AntiVirus Free 2016 Build 16.81.7640 [13-11-2016]
дайте ссылку на загрузку avg free.. с сайта изготовителя...не онлайн установку...хочу скачать последний exe файл | 6 | Ответить