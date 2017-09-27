AutoHotkey 1.1.26.01
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
UserBot Автоклик 2.0
UserBot Автоклик - это программа для автоматизации работы с компьютером и экономии вашего времени. По нажатию кнопки или сочетания клавиш программа запишет все ваши
MInstAll 1.0.1.68
MInstAll - достаточно удобный мастер автоматической установки приложений и настройки системы компьютера, работающий как упрощенный аналог WPI
Switch Off 3.5.1.950
Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера,
AutoInstall 2.4.2
AutoInstall - программа автоматической установки программ. Вам часто после установки Windows приходится устанавливать огромное количество программ? Если да, то эта
xStarter 1.9.3.84 RUS
xStarter - Утилита для автоматизаций рутинных компьютерных задач (планировщик задач), которая может выполнять множество функций. К тому же задачи могут выполняться