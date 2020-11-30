FreeMacroPlayer для Windows

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FreeMacroPlayer 9.3.1Описание
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FreeMacroPlayer - небольшая бесплатная многофункциональная программа для работы с макросами и управления приложениями, которые необходимо запускать каждый день. Данный инструмент позволяет полностью автоматизировать все ежедневные действия, выполняемые на компьютере. Запуская ПК, FreeMacroPlayer автоматически загрузится, а затем загрузит все необходимые программы и выполнит нужные задачи.
Утилита может создавать резервные копии файлов (бэкап), заполнять веб-формы, преобразовывать данные, отправлять электронную почту, загружать файлы и многое другое. В программу встроен поиск, который упрощает ориентацию на ПК или в интернете при загрузке или выборе нужного файла.

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FreeMacroPlayer скриншот № 2
FreeMacroPlayer скриншот № 3
FreeMacroPlayer скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Автоматизация - Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 227 | Статистика
Размер:12,42 Мб
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