FreeMacroPlayer для Windows
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FreeMacroPlayer - небольшая бесплатная многофункциональная программа для работы с макросами и управления приложениями, которые необходимо запускать каждый день. Данный инструмент позволяет полностью автоматизировать все ежедневные действия, выполняемые на компьютере. Запуская ПК, FreeMacroPlayer автоматически загрузится, а затем загрузит все необходимые программы и выполнит нужные задачи.
Утилита может создавать резервные копии файлов (бэкап), заполнять веб-формы, преобразовывать данные, отправлять электронную почту, загружать файлы и многое другое. В программу встроен поиск, который упрощает ориентацию на ПК или в интернете при загрузке или выборе нужного файла.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pitrinec Software
|Категории:
|Автоматизация - Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 227 | Статистика
|Размер:
|12,42 Мб
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