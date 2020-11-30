FreeMacroPlayer - небольшая бесплатная многофункциональная программа для работы с макросами и управления приложениями, которые необходимо запускать каждый день. Данный инструмент позволяет полностью автоматизировать все ежедневные действия, выполняемые на компьютере. Запуская ПК, FreeMacroPlayer автоматически загрузится, а затем загрузит все необходимые программы и выполнит нужные задачи.

Утилита может создавать резервные копии файлов (бэкап), заполнять веб-формы, преобразовывать данные, отправлять электронную почту, загружать файлы и многое другое. В программу встроен поиск, который упрощает ориентацию на ПК или в интернете при загрузке или выборе нужного файла.