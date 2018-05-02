7-Zip - отличный архиватор для Windows к достоинствам которого можно смело отнести комфортную скорость работы, поддержку всех современных форматов и высокую степень сжатия (для форматов ZIP и GZIP, программа предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip). Приложение интегрируется в Проводник Windows. Присутствует версия для командной строки и плагин для FAR Manager, который позволяет работать с архивами без внешних архиваторов.
Ключевые особенности:
Высокая степень сжатия благодаря новому формату 7z с компрессией LZMA
Большое количество поддерживаемых форматов, включая 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z
Для форматов ZIP и GZIP, архиватор предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip
Bandizip - это быстрый и мощный архиватор, поддерживающий работу со многими форматами архивов, такими как WinZip, 7-Zip, WinRAR и другими
Отзывы о программе 7-Zip
Хух про 7-Zip 18.01 [03-02-2018]
Отличная прога, тот кто говорит что она ерунда, конченый дебил. | | Ответить
CGho про 7-Zip 18.01 [01-02-2018]
"Хорошая но не добротная" Вот такое вердикт бы я ей вынес.
Все претензии касаются оболочки.
1. Не меняет папку временных файлов, хоть настройка в опциях и имеется.
2. Обновляет файлы в архивах только если программа в которой вы редактируете закрылась. Звучит не страшно, но если пользуетесь многовкладочным редактором, то это может привести к потере изменений - вкладку документа закрыл, обновление архива не произошло, забыл про это, закрыл архив и всё. Изменений в архиве нет нет. Кроме всего прочего это просто неудобно дежать кучу открытых архивов пока не закроешь редактор.
3 Не всегда чистит временные файлы. Те самые куда распаковывается файл из архива, который вы просматриваете.
4 Нет возможности отключить ведение истории перемещения по файловой системе. Только ручная чистка. | 1 | Ответить
Сергей про 7-Zip 16.04 [28-12-2017]
Новая версия вышла, 17.01. В 7-Zip можно изменять темы оформления через программу 7-Zip Theme Manager. http://sevenzip.ru/kak-7-zip-sdelat-stilnym-i-krasivym | | Ответить
Денис про 7-Zip 15.14 [10-04-2016]
не зря он бесплатный, никудышный он | 9 | Ответить
Юрий в ответ Денис про 7-Zip 16.04 [09-10-2017]
Какая она бесплатная. Требует пароль. | 4 | Ответить
Сом в ответ Юрий про 7-Zip 16.04 [09-10-2017]
Какой нафиг пароль????
Это open source программа, которая всегда была и есть бесплатной. Пароль от мозгов твоих она требует. 3 | | Ответить
Zaxxon в ответ Денис про 7-Zip 16.04 / 17.01 beta [09-01-2018]
Нормальный он. 7zip создан для обычных пользователей, не работающих с десятками архивов каждый день на профессиональном уровне. Главный минус бесплатности - в том, что он открывает всё, а вот создать может только архив .7z или .zip.
А сжатие там нормальное, минимально необходимые возможности вполне есть.
P.S. WinRAR я тоже пользовался, причём довольно долго, лет 5. | | Ответить
xmodex про 7-Zip 9.22 [22-11-2015]
Хороший архиватор был до версии 9.30 - без ошибок. Последняя нормальная версия 9.38 - мало ошибок (некоторые форматы не корректно распаковывает). Новая версия 15.12 - плохо пакует (без предварительной сортировки файлов). Запаковал папку с документами объемом 26 гб, разница такая: верс.9.30 пакует за 2ч.50 мин., объем= 21 гб , а верс. 15.12 пакует 2 час.55 мин и объем = 24 гб, WinRAR запаковал за 1 час в 24,6 гб. FreeArc пакует за 45 мин. в 19.9 гб.
Вывод - для надежности и удобства - лучше всех WinRAR. Для Скорости и Максимального сжатия - лучше всех FreeArc. 7-Zip последних версий - только для распаковки чужих архивов. Паковать в (7z) - теперь нет смысла. Жаль, пользовался архиватором 5 лет, теперь ухожу на WinRAR и FreeArc/ 2 | 6 | Ответить