7-Zip - отличный архиватор для Windows к достоинствам которого можно смело отнести комфортную скорость работы, поддержку всех современных форматов и высокую степень сжатия (для форматов ZIP и GZIP, программа предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip). Приложение интегрируется в Проводник Windows. Присутствует версия для командной строки и плагин для FAR Manager, который позволяет работать с архивами без внешних архиваторов.

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов. Простой и понятный интерфейс делает процесс упаковки и распаковки файлов