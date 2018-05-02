7-Zip для Windows

7-Zip 18.05

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Описание 7-Zip 18.05Описание   Скачать 7-Zip 18.05СКАЧАТЬ (1,13 Мб) Скриншоты 7-Zip 18.05Скриншоты (5)   Статистика 7-Zip 18.05Статистика   Отзывы о 7-Zip 18.05Отзывы (99)  
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4.53 из 5, всего оценок - 883
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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7-Zip - отличный архиватор для Windows к достоинствам которого можно смело отнести комфортную скорость работы, поддержку всех современных форматов и высокую степень сжатия (для форматов ZIP и GZIP, программа предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip). Приложение интегрируется в Проводник Windows. Присутствует версия для командной строки и плагин для FAR Manager, который позволяет работать с архивами без внешних архиваторов.

Ключевые особенности:

  • Высокая степень сжатия благодаря новому формату 7z с компрессией LZMA
  • Большое количество поддерживаемых форматов, включая 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z
  • Для форматов ZIP и GZIP, архиватор предлагает сжатие которое в 2-10 % лучше чем сжатие предоставляемое архиваторами PKZip и WinZip
  • Сильное шифрование в форматах 7z и ZIP
  • Возможность самораспаковки для формата 7z
  • Интегрирование в проводник Windows
  • Мощный менеджер файлов
  • Наличие версии для командной строки
  • Плагин для FAR Manager
Что нового в 7-Zip 18.05?
  • Исправлены некоторые ошибки
Скриншоты 7-Zip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)536 / 912 964
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАрхиваторы
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Отзывы о программе 7-Zip

Хух про 7-Zip 18.01 [03-02-2018]

Отличная прога, тот кто говорит что она ерунда, конченый дебил.
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CGho про 7-Zip 18.01 [01-02-2018]

"Хорошая но не добротная" Вот такое вердикт бы я ей вынес.
Все претензии касаются оболочки.
1. Не меняет папку временных файлов, хоть настройка в опциях и имеется.
2. Обновляет файлы в архивах только если программа в которой вы редактируете закрылась. Звучит не страшно, но если пользуетесь многовкладочным редактором, то это может привести к потере изменений - вкладку документа закрыл, обновление архива не произошло, забыл про это, закрыл архив и всё. Изменений в архиве нет нет. Кроме всего прочего это просто неудобно дежать кучу открытых архивов пока не закроешь редактор.
3 Не всегда чистит временные файлы. Те самые куда распаковывается файл из архива, который вы просматриваете.
4 Нет возможности отключить ведение истории перемещения по файловой системе. Только ручная чистка.
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Сергей про 7-Zip 16.04 [28-12-2017]

Новая версия вышла, 17.01. В 7-Zip можно изменять темы оформления через программу 7-Zip Theme Manager. http://sevenzip.ru/kak-7-zip-sdelat-stilnym-i-krasivym
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Денис про 7-Zip 15.14 [10-04-2016]

не зря он бесплатный, никудышный он
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Юрий в ответ Денис про 7-Zip 16.04 [09-10-2017]

Какая она бесплатная. Требует пароль.
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Сом в ответ Юрий про 7-Zip 16.04 [09-10-2017]

Какой нафиг пароль????
Это open source программа, которая всегда была и есть бесплатной. Пароль от мозгов твоих она требует.
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Zaxxon в ответ Денис про 7-Zip 16.04 / 17.01 beta [09-01-2018]

Нормальный он. 7zip создан для обычных пользователей, не работающих с десятками архивов каждый день на профессиональном уровне. Главный минус бесплатности - в том, что он открывает всё, а вот создать может только архив .7z или .zip.
А сжатие там нормальное, минимально необходимые возможности вполне есть.
P.S. WinRAR я тоже пользовался, причём довольно долго, лет 5.
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xmodex про 7-Zip 9.22 [22-11-2015]

Хороший архиватор был до версии 9.30 - без ошибок. Последняя нормальная версия 9.38 - мало ошибок (некоторые форматы не корректно распаковывает). Новая версия 15.12 - плохо пакует (без предварительной сортировки файлов). Запаковал папку с документами объемом 26 гб, разница такая: верс.9.30 пакует за 2ч.50 мин., объем= 21 гб , а верс. 15.12 пакует 2 час.55 мин и объем = 24 гб, WinRAR запаковал за 1 час в 24,6 гб. FreeArc пакует за 45 мин. в 19.9 гб.
Вывод - для надежности и удобства - лучше всех WinRAR. Для Скорости и Максимального сжатия - лучше всех FreeArc. 7-Zip последних версий - только для распаковки чужих архивов. Паковать в (7z) - теперь нет смысла. Жаль, пользовался архиватором 5 лет, теперь ухожу на WinRAR и FreeArc/
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