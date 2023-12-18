InnoExtractor - это мощное приложение, которое помогает распаковывать инсталяторы Inno Setup, использующие технологию InnoUnp.

С помощью программы можно исследовать внутреннюю структуру и содержание программы установки. Также есть возможность извлекать файлы и данные в локальную папку или на портативные устройства без запуска программы установки.



Основные возможности и особенности программы:

Простой и удобный графический интерфейс.

Открытые инсталяторов в приложении только путем перетаскивания исполняемых файлов из Windows Explorer.

Возможность ознакомления с внутренним содержанием из программы установки.

Извлечение файлов и встроенных сценариев в локальную папку, ZIP-пакет или самораспаковывающиеся модули.

Декомпиляция файла "CompiledCode.bin" установщика для получения кода сборки, соответствующего разделу "Code" сценария.

Открытие внутренних файлов установщика в одном приложении.

Выполнение поиска файлов по ключевому слову.

Панель ввода, которая позволяет ввести правильный пароль для извлечения зашифрованных инсталяторов.

История недавно открытых установщиков.

Поддержка всех версий Inno Setup и InnoUnp.

Полная поддержка Unicode.