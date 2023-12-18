InnoExtractor для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.1.509 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Венгерский
|Разработчик:
|Havy Alegria
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 9 432 | Статистика
|Размер:
|2,73 Мб
|СКАЧАТЬ
InnoExtractor - это мощное приложение, которое помогает распаковывать инсталяторы Inno Setup, использующие технологию InnoUnp.
С помощью программы можно исследовать внутреннюю структуру и содержание программы установки. Также есть возможность извлекать файлы и данные в локальную папку или на портативные устройства без запуска программы установки.
Основные возможности и особенности программы:
- Простой и удобный графический интерфейс.
- Открытые инсталяторов в приложении только путем перетаскивания исполняемых файлов из Windows Explorer.
- Возможность ознакомления с внутренним содержанием из программы установки.
- Извлечение файлов и встроенных сценариев в локальную папку, ZIP-пакет или самораспаковывающиеся модули.
- Декомпиляция файла "CompiledCode.bin" установщика для получения кода сборки, соответствующего разделу "Code" сценария.
- Открытие внутренних файлов установщика в одном приложении.
- Выполнение поиска файлов по ключевому слову.
- Панель ввода, которая позволяет ввести правильный пароль для извлечения зашифрованных инсталяторов.
- История недавно открытых установщиков.
- Поддержка всех версий Inno Setup и InnoUnp.
- Полная поддержка Unicode.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе InnoExtractor
Иван про InnoExtractor 5.2.1.185 [14-02-2016]
Здорово ! наконец то есть чем открывать инсталяторы всякие ) смог достать песенку )
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Anvide про InnoExtractor 5.1.3.169 [21-12-2014]
Ребята, спасибо за нужную программу. Сам как разработчик, уважаю людей, которые не жалеют сил и времени на разработку программ. Респект Вам, и всего наилучшего
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