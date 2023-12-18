InnoExtractor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.06/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.1.509 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Венгерский
Разработчик:
Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 9 432 | Статистика
Размер:2,73 Мб
СКАЧАТЬ
InnoExtractor скриншот № 1

InnoExtractor - это мощное приложение, которое помогает распаковывать инсталяторы Inno Setup, использующие технологию InnoUnp.
С помощью программы можно исследовать внутреннюю структуру и содержание программы установки. Также есть возможность извлекать файлы и данные в локальную папку или на портативные устройства без запуска программы установки.

Основные возможности и особенности программы:

  • Простой и удобный графический интерфейс.
  • Открытые инсталяторов в приложении только путем перетаскивания исполняемых файлов из Windows Explorer.
  • Возможность ознакомления с внутренним содержанием из программы установки.
  • Извлечение файлов и встроенных сценариев в локальную папку, ZIP-пакет или самораспаковывающиеся модули.
  • Декомпиляция файла "CompiledCode.bin" установщика для получения кода сборки, соответствующего разделу "Code" сценария.
  • Открытие внутренних файлов установщика в одном приложении.
  • Выполнение поиска файлов по ключевому слову.
  • Панель ввода, которая позволяет ввести правильный пароль для извлечения зашифрованных инсталяторов.
  • История недавно открытых установщиков.
  • Поддержка всех версий Inno Setup и InnoUnp.
  • Полная поддержка Unicode.
Что нового в InnoExtractor 7.0.1.509?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "Архиваторы"
 

скачать WinRARWinRAR 6.24

WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов...

скачать 7-Zip7-Zip 23.01

7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и...

скачать WinZipWinZip 27.0 build 15240

WinZip - мощная программа для работы как с Zip-файлами, так и с архивами других форматов....

скачать Universal ExtractorUniversal Extractor 1.6.1.61

Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений,...

скачать HaoZipHaoZip 6.4.0.11151

HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать,...

скачать PeaZipPeaZip 9.5.0

PeaZip - бесплатный архиватор поддерживающий самые распространенные форматы архивов: 7Z, ACE,...

Отзывы о программе InnoExtractor

Рома про InnoExtractor 5.3.0.190 [02-03-2019]

Спасибо отличная программа
8 | 7 | Ответить

Иван про InnoExtractor 5.2.1.185 [14-02-2016]

Здорово ! наконец то есть чем открывать инсталяторы всякие ) смог достать песенку )
6 | 7 | Ответить

Anvide про InnoExtractor 5.1.3.169 [21-12-2014]

Ребята, спасибо за нужную программу. Сам как разработчик, уважаю людей, которые не жалеют сил и времени на разработку программ. Респект Вам, и всего наилучшего
7 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв