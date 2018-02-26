Total Commander 9.12
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается
FAR Manager 3.0 build 5100
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный
UltraCopier 1.4.0.3
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной
Double Commander 0.8.2
Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов
SuperCopier 1.4.0.3
SuperCopier - приложение, основное назначение которого копировать или перемещать большие объемы данных в пределах нескольких дисков или локальной сети
MoboRobo 5.1.9.589
Moborobo - менеджер для управления содержимым Android- и iOS-устройств прямо с экрана Вашего настольного компьютера с операционной системой Windows