FAR Manager для Windows

FAR Manager 3.0 build 5151

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Описание FAR Manager 3.0 build 5151Описание   Скачать FAR Manager 3.0 build 5151СКАЧАТЬ (10,18 Мб) Скриншоты FAR Manager 3.0 build 5151Скриншоты (7)   Статистика FAR Manager 3.0 build 5151Статистика   Отзывы о FAR Manager 3.0 build 5151Отзывы (55)  
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4.42 из 5, всего оценок - 264
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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FAR Manager - программа управления файлами и архивами в Windows. Программа работает в текстовом режиме и позволяет просто и наглядно выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также многое другое.

Приложение имеет многоязычный, легко настраиваемый интерфейс. Простую навигацию по файловой системе обеспечивают цветовое выделение и группы сортировки файлов.

Функциональность FAR Manager существенно расширяется за счет внешних подключаемых DLL-модулей - плагинов. Например, работа с архивами, FTP-клиент, временная панель и просмотр сети реализованы с помощью плагинов, включенных в стандартную поставку менеджера.

Программа бесплатна для пользователей бывшего СССР.

Скриншоты FAR Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 276 538
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
 Программа FAR Manager отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе FAR Manager

provereno rabotaet про FAR Manager 3.0 build 5000 [04-11-2017]

Проверено:FAR 2.1 работает на « ОС с ядром Linux» https://github.com/unxed/far2l-deb
Разработчикам дальнейших успехов!
1 | | Ответить

спасибо про FAR Manager 3.0 build 5000 [03-11-2017]

Хороший файловый менеджер.И под "OC Linux" есть? Оценка 5.
1 | | Ответить

Andrey про FAR Manager 3.0 build 4242 [17-06-2015]

У меня не работает быстрый поиск если он начинается с буквы h (alt+h). Как с этим быть, как исправить?
| 5 | Ответить

Из супер деревни про FAR Manager 3.0 build 4242 [20-03-2015]

Отличная программа.
6 | 1 | Ответить

Ллия в ответ Из супер деревни про FAR Manager 3.0 build 4242 [13-04-2015]

[quote]Отличная программа.[/quote] Абсолютно согласна[b] [i]лучший[/i][/b] менеджер.
1 | | Ответить

venskiy про FAR Manager 3.0 build 4040 [07-12-2014]

Думаю, что Omega commander лучше. И интерфейс просто и какой надо выбери в два клика и остальное делает намного лучше...
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