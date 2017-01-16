Скачать Яндекс.Браузер
Unreal Commander для Windows

Unreal Commander 2.02 build 1111

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Unreal Commander 2.02 build 1111Описание   Скачать Unreal Commander 2.02 build 1111СКАЧАТЬ (23,29 Мб) Скриншоты Unreal Commander 2.02 build 1111Скриншоты (4)   Статистика Unreal Commander 2.02 build 1111Статистика   Отзывы о Unreal Commander 2.02 build 1111Отзывы (17)  
Оцените программу!
4.34 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander.

Основные возможности Unreal Commander:

  • Двухпанельный интерфейс
  • Поддержка UNICODE
  • Расширенный поиск файлов
  • Групповое переименование файлов и каталогов
  • Синхронизация каталогов
  • Поддержка архивов ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, LHA, GZ, TGZ
  • Встроенный FTP-клиент
  • Табы каталогов
  • Поддержка WLX-плагинов и WCX-плагинов
  • Встроенный вьюер и функция быстрого просмотра
  • Работа с сетевым окружением
  • Поддержка Drag & Drop при работе с другими приложениями
  • Кнопки истории и Hotlist (Избранное)
  • Фоновое копирование/перенос/удаление
  • Безопасное удаление файлов (WIPE)
  • Использование фоновых рисунков
  • Стили оформления: цветовые категории файлов, шрифты для всех элементов интерфейса
  • и многое другое.
Что нового в Unreal Commander 2.02 build 1111?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Unreal Commander:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 24 443
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе Unreal Commander

Аурик про Unreal Commander 2.02 build 1102 [02-12-2015]

Программа очень хороша, но есть одно большое НО: многие функции (например, пакетное переименование группы файлов) нормально работают только в "платной" версии, то есть после денежного взноса автору программы. А "платная" версия привязана к конкретному компьютеру, так что если хотите полноценно использовать UC и дома, и на работе - платите дважды...
2 | 1 | Ответить

Ирина про Unreal Commander 2.02 build 1091 [12-08-2015]

Спасибо!
| | Ответить

Виталий про Unreal Commander 2.02 build 974 [06-02-2014]

Отличный бесплатный файловый менеджер, работает без нареканий. Использую его на работе.
Недостатки:
Сильнее грузит процессор по сравнению с тоталом. Как следствие, очень медленная работы с большим количеством мелких файлов (копирование, перемещение, удаление).
| | Ответить

Belyev08 про Unreal Commander 2.02 build 965 [29-01-2014]

можно win8???
| | Ответить

Tatiana programmer про Unreal Commander 2.02 beta 10 / 0.96 build 787 [19-06-2013]

Мне очень понравился. Стоит на Win7 64-bit. Есть вещи, которые он не умеет делать по сравнению с Тоталом, но их совсем немного - и для меня его функциональность достаточна! Пошлю автору денежку! спасибо!!! в том числе и ОСОБО - за бесплатность!
1 | | Ответить

Читать все отзывы (17) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

AVG AntiVirus Free

Foxit Reader

RoboForm

KeePass

CDBurnerXP

Adobe Flash Player

Skype

Adobe Reader

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CheMax Rus

Snappy Driver Installer

Avidemux

AnyDesk

Google Chrome

 
 