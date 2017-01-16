Аурик про Unreal Commander 2.02 build 1102 [02-12-2015]
Программа очень хороша, но есть одно большое НО: многие функции (например, пакетное переименование группы файлов) нормально работают только в "платной" версии, то есть после денежного взноса автору программы. А "платная" версия привязана к конкретному компьютеру, так что если хотите полноценно использовать UC и дома, и на работе - платите дважды... 2 | 1 | Ответить
Ирина про Unreal Commander 2.02 build 1091 [12-08-2015]
Виталий про Unreal Commander 2.02 build 974 [06-02-2014]
Отличный бесплатный файловый менеджер, работает без нареканий. Использую его на работе.
Недостатки:
Сильнее грузит процессор по сравнению с тоталом. Как следствие, очень медленная работы с большим количеством мелких файлов (копирование, перемещение, удаление). | | Ответить
Belyev08 про Unreal Commander 2.02 build 965 [29-01-2014]
Мне очень понравился. Стоит на Win7 64-bit. Есть вещи, которые он не умеет делать по сравнению с Тоталом, но их совсем немного - и для меня его функциональность достаточна! Пошлю автору денежку! спасибо!!! в том числе и ОСОБО - за бесплатность! 1 | | Ответить