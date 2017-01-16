Отзывы о программе Unreal Commander Аурик Программа очень хороша, но есть одно большое НО: многие функции (например, пакетное переименование группы файлов) нормально работают только в "платной" версии, то есть после денежного взноса автору программы. А "платная" версия привязана к конкретному компьютеру, так что если хотите полноценно использовать UC и дома, и на работе - платите дважды...

2 | 1 | Ответить Ирина Спасибо!

| | Ответить Виталий Отличный бесплатный файловый менеджер, работает без нареканий. Использую его на работе.

Недостатки:

Сильнее грузит процессор по сравнению с тоталом. Как следствие, очень медленная работы с большим количеством мелких файлов (копирование, перемещение, удаление).

| | Ответить Belyev08 можно win8???

| | Ответить Tatiana programmer Мне очень понравился. Стоит на Win7 64-bit. Есть вещи, которые он не умеет делать по сравнению с Тоталом, но их совсем немного - и для меня его функциональность достаточна! Пошлю автору денежку! спасибо!!! в том числе и ОСОБО - за бесплатность!

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