Отзывы о программе jv16 PowerTools Akuta Согласен с PASHA. Если не будет вложений в развитие программы, конкуренты ждать не будут. Программа 2014 не сделала а ни шаг вперёд. В своё время была ориентирована на реестр и тех, кто в этом что-понимает. А теперь это лишь повторение прошлого. К тому-же неисправне работает в 8.1. Констатирую - есть лучшие аналоги.

| 2 | Ответить алекс программа на самом деле со временем убивает систему,проверено временем,в своё время пользовался на протяжении 3х лет

1 | 6 | Ответить Anton В чистке реестра этой проги никогда не нажимай *УДАЛИТЬ* если там нихрена не понимаешь,жми всегда *ИСПРАВИТЬ*!!!

1 | | Ответить Franco Программа нашла 18 000? Ахаха,да что вы ведетесь то? Это специальное преувеличение, реклама, чтобы люди, такие как вы, ее покупали, думая, что она лучшая. А на деле - замороченная программа в красочной упаковке, после установки которой через пару месяцев пришлось систему переустанавливать. Пользуюсь CClener - никаких проблем, он конечно не находит 18 000 ошибок, но если не в слепую чистить реестр, а хоть иногда приглядываться что программа пытается исправить, и хоть как-то сопоставить с это недавними действиями на компьютере, то можно заметить, что все она делает правильно, и находит ошибки в тех местах в которых нужно!

4 | | Ответить Сергей Franco А кто тебе мешает перед удаление проверить, что надо а что оставить. А чистит он не плохо, получше CCleanerа.

| | Ответить Dflame Очень удобен для полного выкашивания остатков программ после их удаления. Многие "удалянтеры" оставляют кучу папок программ с десятками мегабайт мусора. JV16 позволяет все это находить через поиск папок (и поиск ключей реестра) через мощную поисковую систему (позволяющую одновременно вести поиск по нескольким названиям программы - в разном формате имен, даже несколько программ одновременно).

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