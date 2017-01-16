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jv16 PowerTools для Windows

jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657

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Описание jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657Описание   Скачать jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657СКАЧАТЬ (8,11 Мб) Скриншоты jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657Скриншоты (8)   Статистика jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657Статистика   Отзывы о jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1657Отзывы (44)  
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4.58 из 5, всего оценок - 120
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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jv16 PowerTools - это полный набор утилит для сохранения в рабочем состоянии вашего компьютера и сети.

jv16 PowerTools - утилиты для контролирования вашего компьютера, позволяющие наблюдать, очищать и контролировать системный реестр, файловую систему и локальную сеть.

Объединяет в себе 24 отдельных компонента с различной функциональностью под конкретные задачи.

Скриншоты jv16 PowerTools:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы60 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 62 125
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка

Отзывы о программе jv16 PowerTools

Akuta про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [24-01-2015]

Согласен с PASHA. Если не будет вложений в развитие программы, конкуренты ждать не будут. Программа 2014 не сделала а ни шаг вперёд. В своё время была ориентирована на реестр и тех, кто в этом что-понимает. А теперь это лишь повторение прошлого. К тому-же неисправне работает в 8.1. Констатирую - есть лучшие аналоги.
| 2 | Ответить

алекс про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [20-12-2014]

программа на самом деле со временем убивает систему,проверено временем,в своё время пользовался на протяжении 3х лет
1 | 6 | Ответить

Anton про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [31-07-2014]

В чистке реестра этой проги никогда не нажимай *УДАЛИТЬ* если там нихрена не понимаешь,жми всегда *ИСПРАВИТЬ*!!!
1 | | Ответить

Franco про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [13-02-2014]

Программа нашла 18 000? Ахаха,да что вы ведетесь то? Это специальное преувеличение, реклама, чтобы люди, такие как вы, ее покупали, думая, что она лучшая. А на деле - замороченная программа в красочной упаковке, после установки которой через пару месяцев пришлось систему переустанавливать. Пользуюсь CClener - никаких проблем, он конечно не находит 18 000 ошибок, но если не в слепую чистить реестр, а хоть иногда приглядываться что программа пытается исправить, и хоть как-то сопоставить с это недавними действиями на компьютере, то можно заметить, что все она делает правильно, и находит ошибки в тех местах в которых нужно!
4 | | Ответить

Сергей в ответ Franco про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [17-11-2014]

А кто тебе мешает перед удаление проверить, что надо а что оставить. А чистит он не плохо, получше CCleanerа.
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Dflame про jv16 PowerTools 2014 3.2.0.1354 [05-02-2014]

Очень удобен для полного выкашивания остатков программ после их удаления. Многие "удалянтеры" оставляют кучу папок программ с десятками мегабайт мусора. JV16 позволяет все это находить через поиск папок (и поиск ключей реестра) через мощную поисковую систему (позволяющую одновременно вести поиск по нескольким названиям программы - в разном формате имен, даже несколько программ одновременно).
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