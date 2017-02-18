Screamer Radio 1.0 Описание СКАЧАТЬ ( 2,58 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (30) Оцените программу!

4.55 из 5, всего оценок - 110 Рейтинг программы - 4.55 из 5

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5 Screamer Radio - бесплатная и одна из лучших программ для прослушивания интернет-радиостанций со всего мира с возможностью записи в MP3 формат без потери качества.

Поддерживает проигрывание следующих потоковых форматов: Shoutcast (MP3), Icecast (MP3, OGG), WMA и ААС. Программа снабжена обширной и постоянно обновляемой базой радиостанций всего мира, разделенных по странам, жанрам и сетям. В ней насчитывается свыше 4000 интернет-радиостанций, в том числе более 100 "русскоговорящих".



С помощью Screamer Radio можно производить запись потоковых аудио данных. При этом система записи обладает рядом полезных и удобных функций: Возможность записи "не сначала" - предыдущий фрагмент будет взят из буфера.

Прямая запись потоковых MP3 и Direct OGG Vorbis без потери качества.

Перекодировка OGG Vorbis в MP3.

Перекодировка WMA или AAC в MP3. Программа очень проста в использовании, не требует установки, потребляет минимум системных ресурсов. Скриншоты Screamer Radio: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000 Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 72 307 Разработчик Steamcore Последнее обновление 18.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Радио, TV плееры Отзывы о программе Screamer Radio Александр Россия всегда была в старой версии 0.4.4, но среди стран Азии, а не в Европы. Там всего 2 станции и только с очень низким битрейтом - 128 Kbps, поэтому нет смысла записывать этот шлак. Можно добавлять свои станции с хорошим битрейтом. В этом преимущество программы. При записи она делит поток на треки и присваивает название каждому треку по имени артиста и исполняемой вещи. А в новых версиях, начиная с 1.0.0, к сожалению, больше нет функции записи и отсутствует русский язык интерфейса. Программа стала бесполезной.

| | Ответить Alehandro Видимо, разработчики тоже подключились к антироссийским санкциям. В списке стран России нет, на сайте тоже. На Russia выдает латвийскую и кипрскую станции. Не качайте, не тратьте время. Можете мнение свое выразить разрабам кратко

| | Ответить Владислав Фигня программа не работает Из всего перечисленного состава (МАССА) радиостанций работают две или три. Так что эта программа для чегото другого. Может психологическая, определить ваши предпочтения... Но это для спец служб 80х годов. Сейчас не кого не интерисует ваше предпочтения в музыке.....

| | Ответить maximkoff Перепробовал много программ, но уже который год пользуюсь этой. Самая простая, без наворотов, МОРЕ станций и, что самое главное, возможность записи и дозаписи с начала трека!!! Это, ИМХО, далеко не каждый плеер может сделать. Единственный минус -- перестали работать некоторые станции и обновления выходят не часто.

Запись однократная (один трек и до следующего нажатия кнопки) и потоковая (пока не прекратите сами будет писать всё подряд, но разбивая на отдельные треки. Как слышите, так и пишите!).

Коллекция у меня с МР3-шками которые нравятся собралась уже не малая.

ОЧЕНЬ рекомендую!!!

| | Ответить URGEN-2010 Прога просто отличная. Для коллекционеров лучше и не недо. Если кого то не устраивает качество, то проблем не вижу. Просто эту вещь ищешь на сайтах и кочаешь в том качестве которое тебя устраивает

| | Ответить Читать все отзывы (30) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости