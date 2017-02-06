Оцените программу!

4.82 из 5, всего оценок - 22 Рейтинг программы - 4.82 из 5

1

2

3

4

5 RonyaSoft Poster Designer (Poster Forge) - генератор постеров в стиле “Разыскивается”, “Фильм“, “Мотивационный“. Присутствует возможность распечатки плакатов больших размеров на обычном принтере. Программа очень легка в использовании. Постер создается буквально за несколько кликов мышкой. Не жди, вырази свои творческие идеи в новых постерах и поделись ими со своими друзьями! Что нового в RonyaSoft Poster Designer 2.03.11?

Различные улучшения и исправления