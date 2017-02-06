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RonyaSoft Poster Designer 2.03.11
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4.82 из 5, всего оценок - 22
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- Рейтинг программы - 4.82 из 5
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RonyaSoft Poster Designer (Poster Forge) - генератор постеров в стиле “Разыскивается”, “Фильм“, “Мотивационный“. Присутствует возможность распечатки плакатов больших размеров на обычном принтере.
Программа очень легка в использовании. Постер создается буквально за несколько кликов мышкой. Не жди, вырази свои творческие идеи в новых постерах и поделись ими со своими друзьями!
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|Что нового в RonyaSoft Poster Designer 2.03.11?
Различные улучшения и исправления
|Скриншоты RonyaSoft Poster Designer:
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Отзывы о программе RonyaSoft Poster Designer
Schonster про RonyaSoft Poster Designer 2.03.02.02 [10-11-2016]
Крутая прога, понравилась очень, чекните оф сайт, новая версия подъехала.
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serrrgey про Poster Forge 1.02.04 [25-10-2010]
Ну всё сегодня над кем нибудь прикалюсь)))
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Tony про Poster Forge 1.02.04 [17-07-2009]
спасибо за прогу! ;)
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xiromant про Poster Forge 1.01.11 [02-11-2008]
Очень простая программа, все понятно и главное все действительно выходит шикарно.............
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