RonyaSoft Poster Designer для Windows

RonyaSoft Poster Designer 2.03.11

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Описание RonyaSoft Poster Designer 2.03.11Описание   Скачать RonyaSoft Poster Designer 2.03.11СКАЧАТЬ (29,69 Мб) Скриншоты RonyaSoft Poster Designer 2.03.11Скриншоты (3)   Статистика RonyaSoft Poster Designer 2.03.11Статистика   Отзывы о RonyaSoft Poster Designer 2.03.11Отзывы (4)  
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4.82 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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RonyaSoft Poster Designer (Poster Forge) - генератор постеров в стиле “Разыскивается”, “Фильм“, “Мотивационный“. Присутствует возможность распечатки плакатов больших размеров на обычном принтере.

Программа очень легка в использовании. Постер создается буквально за несколько кликов мышкой. Не жди, вырази свои творческие идеи в новых постерах и поделись ими со своими друзьями!

Что нового в RonyaSoft Poster Designer 2.03.11?
Различные улучшения и исправления
Скриншоты RonyaSoft Poster Designer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 15 201
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе RonyaSoft Poster Designer

Schonster про RonyaSoft Poster Designer 2.03.02.02 [10-11-2016]

Крутая прога, понравилась очень, чекните оф сайт, новая версия подъехала.
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serrrgey про Poster Forge 1.02.04 [25-10-2010]

Ну всё сегодня над кем нибудь прикалюсь)))
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Tony про Poster Forge 1.02.04 [17-07-2009]

спасибо за прогу! ;)
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xiromant про Poster Forge 1.01.11 [02-11-2008]

Очень простая программа, все понятно и главное все действительно выходит шикарно.............
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