UVScreenCamera для Windows

UVScreenCamera 5.14

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UVScreenCamera 5.14Описание   Скачать UVScreenCamera 5.14СКАЧАТЬ (17,98 Мб) Скриншоты UVScreenCamera 5.14Скриншоты (5)   Статистика UVScreenCamera 5.14Статистика   Отзывы о UVScreenCamera 5.14Отзывы (94)  
Оцените программу!
4.27 из 5, всего оценок - 398
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UVScreenCamera - программа для быстрого создания демонстрационных и обучающих роликов, презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что происходит на экране, включая движения курсора мыши, щелчки кнопками мыши, нажатия на клавиатуре. Фильмы в формате UVF и EXE получаются очень компактного размера (2-х минутный фильм с разрешением 1024x768x32 занимает 194 К).

Основные возможности программы:

  • удобный покадровый видео редактор
  • возможность добавлять поясняющий текст, выноски, рамки, картинки в записанный фильм с возможностью редактирования в дальнейшем
  • возможность рисования на экране во время записи
  • кнопки для создания интерактивных flash презентаций и видео курсов
  • наложение звука с микрофона или из файла
  • визуализация щелчков мыши (левая, правая, средняя кнопка, вращение ролика) и нажатий клавиш на клавиатуре (например: Ctrl + C, Esc и т.д.)
  • виртуальная клавиатура
  • запись 3D игр
  • возможность размещать фильмы на web страницах
  • сохранение области экрана (ScreenShot) в bmp, jpg, gif
  • создавать GIF-анимации из отдельных кадров
  • защита созданных фильмов от копирования
  • подробная справка по работе с программой
Что нового в UVScreenCamera 5.14?
  • добавлена возможность ускорять/замедлять выделенный фрагмент видео
  • добавлен элемент "Реверс" (воспроизведение видео в обратном порядке)
  • исправлена ошибка с зависанием при записи напрямую в AVI
  • добавлено изменение размеров в менеджере скриншотов
Скриншоты UVScreenCamera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 179 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Редакторы - Анимация
 Программа UVScreenCamera отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

ContaCam 7.7.0

ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

MyCam 2.2.9.916

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

Bandicam 4.1.2.1385

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

Free Screen Video Recorder 3.0.46.1030

Free Screen Video Recorder - мощная программа для записи видео c экрана и захвата изображений. Позволяет записывать видео различных действий на вашем экране, а также

скачать Adguard

Отзывы о программе UVScreenCamera

Виктор про UVScreenCamera 5.10 [28-12-2017]

UVScreenCamera 5 - звук идёт но с искажением, 10 минут монолитная запись, далее разбивается на треки и так всё время записи
| 1 | Ответить

егор про UVScreenCamera 5.9 [02-11-2017]

Полнейшее говно. Потратил 2 часа своей жизни, в итоге видео тупо пропали. В одном глючил звук, второе зависло, конвертироваться не смогли, сделал что мог. Пришлось удалить это говно приложение, никому не советую.
| | Ответить

Слава про UVScreenCamera 5.9 [25-01-2017]

мне понравилось.Спасибо автору!
| | Ответить

Андрей про UVScreenCamera 5.3 beta [16-09-2016]

Для маленьких роликов подходит. У больших перестает писать звук. Автор только отписывается, что нужна покупка лицензии, чтобы все работало как надо. Однако официальный форум полон тем, поднятых владельцами лицензий, о все том же пресловутом отсутствии звука. В общем, тот случай, когда защита от пиратства вредит всем, и даже покупать бессмысленно.
| | Ответить

Виктор Юрьевич про UVScreenCamera 5.3 beta [27-05-2016]

Сохраняет видео в неизвестном формате, который врятли где-о сможешь воспроизвести, кроме этой проги.
| | Ответить

мимокрокодил в ответ Виктор Юрьевич про UVScreenCamera 5.8 [18-12-2016]

в собственном формате сохраняет бесплатный лайт - платный про в нормальных форматах. я сохранил в .ехе - норм. хотя - ролик маленький
| | Ответить

Читать все отзывы (94) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 