Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). ContaCam 7.7.0 ContaCam - многофункциональная программа для организации системы видеонаблюдения и видеотрансляции

MyCam 2.2.9.916 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате Bandicam 4.1.2.1385 Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со Free Screen Video Recorder 3.0.46.1030 Free Screen Video Recorder - мощная программа для записи видео c экрана и захвата изображений. Позволяет записывать видео различных действий на вашем экране, а также