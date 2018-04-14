UVScreenCamera - программа для быстрого создания демонстрационных и обучающих роликов, презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что происходит на экране, включая движения курсора мыши, щелчки кнопками мыши, нажатия на клавиатуре. Фильмы в формате UVF и EXE получаются очень компактного размера (2-х минутный фильм с разрешением 1024x768x32 занимает 194 К).
Основные возможности программы:
удобный покадровый видео редактор
возможность добавлять поясняющий текст, выноски, рамки, картинки в записанный фильм с возможностью редактирования в дальнейшем
возможность рисования на экране во время записи
кнопки для создания интерактивных flash презентаций и видео курсов
наложение звука с микрофона или из файла
визуализация щелчков мыши (левая, правая, средняя кнопка, вращение ролика) и нажатий клавиш на клавиатуре (например: Ctrl + C, Esc и т.д.)
виртуальная клавиатура
запись 3D игр
возможность размещать фильмы на web страницах
сохранение области экрана (ScreenShot) в bmp, jpg, gif
создавать GIF-анимации из отдельных кадров
защита созданных фильмов от копирования
подробная справка по работе с программой
Что нового в UVScreenCamera 5.14?
добавлена возможность ускорять/замедлять выделенный фрагмент видео
добавлен элемент "Реверс" (воспроизведение видео в обратном порядке)
исправлена ошибка с зависанием при записи напрямую в AVI
добавлено изменение размеров в менеджере скриншотов
Free Screen Video Recorder - мощная программа для записи видео c экрана и захвата изображений. Позволяет записывать видео различных действий на вашем экране, а также
Отзывы о программе UVScreenCamera
Виктор про UVScreenCamera 5.10 [28-12-2017]
UVScreenCamera 5 - звук идёт но с искажением, 10 минут монолитная запись, далее разбивается на треки и так всё время записи | 1 | Ответить
егор про UVScreenCamera 5.9 [02-11-2017]
Полнейшее говно. Потратил 2 часа своей жизни, в итоге видео тупо пропали. В одном глючил звук, второе зависло, конвертироваться не смогли, сделал что мог. Пришлось удалить это говно приложение, никому не советую. | | Ответить
Для маленьких роликов подходит. У больших перестает писать звук. Автор только отписывается, что нужна покупка лицензии, чтобы все работало как надо. Однако официальный форум полон тем, поднятых владельцами лицензий, о все том же пресловутом отсутствии звука. В общем, тот случай, когда защита от пиратства вредит всем, и даже покупать бессмысленно. | | Ответить
Виктор Юрьевич про UVScreenCamera 5.3 beta [27-05-2016]
Сохраняет видео в неизвестном формате, который врятли где-о сможешь воспроизвести, кроме этой проги. | | Ответить
мимокрокодил в ответ Виктор Юрьевич про UVScreenCamera 5.8 [18-12-2016]
в собственном формате сохраняет бесплатный лайт - платный про в нормальных форматах. я сохранил в .ехе - норм. хотя - ролик маленький | | Ответить