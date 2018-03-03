Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.

Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.

Основные возможности программы Exiland Backup: