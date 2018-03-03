Exiland Backup для Windows

Exiland Backup Standard 4.7

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Exiland Backup Standard 4.7Описание   Скачать Exiland Backup Standard 4.7СКАЧАТЬ (5,01 Мб) Скриншоты Exiland Backup Standard 4.7Скриншоты (11)   Статистика Exiland Backup Standard 4.7Статистика   Отзывы о Exiland Backup Standard 4.7Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.

Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.

Основные возможности программы Exiland Backup:

  • Создание резервных копий автоматически, либо по требованию пользователя
  • Гибкая настройка расписания для каждого задания;
  • Упаковывание данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования);
  • Забор данных с любого компьютера, доступного в сети;
  • Хранения резервных копий (бэкап) на локальной машине или на любой машине в сети;
  • Автоматическое дублирование резервных копий на FTP или в дополнительную локальную, сетевую папку;
  • Установка пароля на ZIP-архивы, разделение архивов на тома;
  • Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
  • Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
  • Просмотр созданных резервных копий, восстановление файлов из архивов;
  • Резервное копирование файлов определенных типов (согласно маскам);
  • Ограничение количества резервных копий для задания (старые архивы удаляются);
  • Запуск программы службой Windows NT;
  • Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
  • Отправка отчета о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон или по локальной сети (Net Send).
Что нового в Exiland Backup Standard 4.7?
  • Добавлен "Сборщик мусора" для контроля ненужных файлов (меню "Сервис - Мусор (ненужные файлы)")
  • Удаление уже скопированных файлов в случае отмены задания
  • Автоматическое восстановление связи с источником в случае потери во время сканирования файлов
  • Отслеживание некорректного завершения программы и предупреждение при следующем запуске
  • Исправлены некоторые ошибки. Подробное логирование ошибок.
  • Решена проблема запуска заданий "При выключении ПК"
  • Ограничено количество файлов, выводимых в журнал
  • Произведена внутренняя оптимизация алгоритма сканирования файлов
Скриншоты Exiland Backup:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1150 руб.
Ограничение в работе программыознакомительный период 30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 373
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

WinHex 19.5

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими дисками, дискетами, CD- ROM, DVD, ZIP, Smart Media, Compact Flash memory cards

R-Drive Image 6.1 build 6109

R-Drive Image - утилита для резервного копирования данных и создания полных образов выбранных разделов или всего жесткого диска. Готовый образ можно записать на

Cobian Backup 11.2.0.582

Cobian Backup - бесплатная программа, позволяющая запланировать резервирование отдельных файлов или каталогов, перенося их в определенный каталог в другие

Acronis True Image 2018 22.5.1.10640

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов Windows, благодаря чему любые данные и

Paragon Hard Disk Manager 15 10.1.25.813

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких дисков, установки и запуска нескольких ОС, создания резервных копий

Macrium Reflect 7.1.2889 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность

скачать Adguard

Отзывы о программе Exiland Backup

Gogins-jan про Exiland Backup Standard 3.5 [10-04-2012]

Отличная прога. Много полезного и нужного умеет и делает. Попробывал сначала бесплатную версию и понял, что не жалко денег на хороший продукт. Тем более, что деньги небольшие для такого хорошего продукта. Да есть еще и профешнл версия для серверов. Рекомендую!!!
| | Ответить

Всеволод про Exiland Backup Standard 3.2 [21-12-2011]

Отличная программа. Не пожалел денег 490 рубликов на такой мощненький инструмент бэкапа и теперь ни о чем не забочусь - Exiland Backup сидит в трее и сама делает резервные копии в фоновом режиме. Разработчикам респект, молодцы!!!
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 