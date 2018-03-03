Exiland Backup - простая и удобная программа резервного копирования файлов как в автоматическом режиме (по расписанию), так и по требованию пользователя.
Сохранение резервных копий возможно как на компьютере, где установлена программа, так и на сменных дисках, включая Flash-устройства, а также на любой машине в локальной сети. Для надежности, Вы можете указать дублирование резервных копий на любые носители, включая FTP-сервера.
Основные возможности программы Exiland Backup:
Создание резервных копий автоматически, либо по требованию пользователя
Гибкая настройка расписания для каждого задания;
Упаковывание данных в формате ZIP, либо простое копирование (без архивирования);
Забор данных с любого компьютера, доступного в сети;
Хранения резервных копий (бэкап) на локальной машине или на любой машине в сети;
Автоматическое дублирование резервных копий на FTP или в дополнительную локальную, сетевую папку;
Установка пароля на ZIP-архивы, разделение архивов на тома;
Поддержка ZIP-архивов более 2,1 Гб. При превышении размера 2,1 Гб, он создается в формате Zip64;
Запуск внешних приложений до и после выполнения задания;
Просмотр созданных резервных копий, восстановление файлов из архивов;
Резервное копирование файлов определенных типов (согласно маскам);
Ограничение количества резервных копий для задания (старые архивы удаляются);
Запуск программы службой Windows NT;
Ведение и просмотр журнала выполнения заданий;
Отправка отчета о выполнении задания по e-mail, на мобильный телефон или по локальной сети (Net Send).
Что нового в Exiland Backup Standard 4.7?
Добавлен "Сборщик мусора" для контроля ненужных файлов (меню "Сервис - Мусор (ненужные файлы)")
Удаление уже скопированных файлов в случае отмены задания
Автоматическое восстановление связи с источником в случае потери во время сканирования файлов
Отслеживание некорректного завершения программы и предупреждение при следующем запуске
Исправлены некоторые ошибки. Подробное логирование ошибок.
Решена проблема запуска заданий "При выключении ПК"
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного копирования данных. К достоинствам программы следует отнести возможность
Отзывы о программе Exiland Backup
Gogins-jan про Exiland Backup Standard 3.5 [10-04-2012]
Отличная прога. Много полезного и нужного умеет и делает. Попробывал сначала бесплатную версию и понял, что не жалко денег на хороший продукт. Тем более, что деньги небольшие для такого хорошего продукта. Да есть еще и профешнл версия для серверов. Рекомендую!!! | | Ответить
Всеволод про Exiland Backup Standard 3.2 [21-12-2011]
Отличная программа. Не пожалел денег 490 рубликов на такой мощненький инструмент бэкапа и теперь ни о чем не забочусь - Exiland Backup сидит в трее и сама делает резервные копии в фоновом режиме. Разработчикам респект, молодцы!!! | | Ответить