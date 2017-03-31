Advanced SystemCare Free 10.3.0.729 Описание СКАЧАТЬ ( 43,8 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (634) Оцените программу!

4.58 из 5, всего оценок - 1389 Рейтинг программы - 4.58 из 5

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5 Advanced SystemCare - бесплатный пакет всевозможных утилит для оптимизации, настройки, исправления ошибок и повышения общей производительности вашей операционной системы.



Программа проводит анализ системы, после чего производит оптимизацию системной конфигурации, в том числе изменяет настройки безопасности на оптимальные, очищает от шпионского и рекламного ПО, исправляет ошибки в системном реестре, удаляет временные и ненужные файлы, а также следы путешествия по интернет, оптимизирует параметры интернет-соединения, производит дефрагментацию жесткого диска и системного реестра, позволяет управлять автозагрузкой и многое другое. Все изменения, внесенные программой в операционную систему, можно вернуть обратно из резервной копии, которая делается при первом запуске программы. Что нового в Advanced SystemCare Free 10.3.0.729?

Улучшен захват изображений в функции FaceID

Добавлена очистка предпочтений сайтов в Firefox и улучшена очистка для Internet Explorer, Vuze, Ad-Aware Antivirus++, SketchUp Make, и Adobe Air

Добавлена поддержка для последних версий Chrome и Firefox для защиты домашней страницы, веб-защиты и функции блокировки рекламы

Улучшено обновление важных файлов программ в компоненте Software Updater, добавлена поддержка последних версий Chrome и Firefox

Расширена база данных веб-защиты и блокировщика рекламы

Расширена функция отмены отслеживания браузерной активности - добавлена поддержка Vivaldi

Теперь поддерживается установка Vivaldi в качестве браузера по умолчанию

Улучшено удаление шпионских программ и оптимизация автозагрузки

Исправлены известные ошибки Скриншоты Advanced SystemCare Free: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 12 / 269 738 Разработчик IObit Mobile Security Последнее обновление 31.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация Отзывы о программе Advanced SystemCare Free Александр Здравствуйте Уважаемые пользователи И Уважаемые Создатели и Владельцы данного ВебСайта ! Сегодня 13 Февраля я скачал и установил новую версию Advanced SystemCare 10.2.0.721 , но и сразу же посмотрел правильность настроек . Ошибку неправильного отношения пунктов настроек к параметрам настроек так досих пор и не устранили . Напоминаю Вам , что с этой ошибкой новая версия ASC 10.2.0.721 также потенциальна опасна потому , что из-за этой ошибки программа неправиль сканирует , очищает и удаляет . Система начинает глючит и тормозить потому ,что удаляются нужные для Виндовс Системные файлы , и главное то , восстановить невозможно , перепробовал все виды восстановления , всё напрасно . Единственный вариант это переустановка Виндовс . Рекомендую использовать ASC 7.1.0.399 PRO : - Это единственная программа из всех программ в интернете и единственная верси , которая обнаруживает и удаляет потенциальную , зловредную , стратегически опасную вирусную программу Miasleding Fake AV ( В десятки раз тормозит скорость интернета и скорость работы компьютера ), уэтого вируса есть ещё другой такой же друг-вирус , называется Miasleding Fakelert AV ,его может обнаружить и удалить тоже только одна единственная программа ( всех версий ) - Advanced System Protector ( Эту программу многие антивирусы блокируют . Небойтесь , смело ставть висключения антивируса папку с программой ASP в Program failes 86 и в C-Windows-System 32 ,приложение , для 32 бит-Sanative32 , для 64 бит - Sasnativ64 ) .У меня на компьютере установлено сразу три верси ASC : - 7.1.0.399 - 8.4.0.811 - 9.4.0.1131 .Как это сделать ? Рассказываю : Устанавливаем ASC 7.1.0.399 PRO ,активируем , настраиваем , сканируем ,очищаем .На личном диске создаём любую папку , например IObit . С диска C ( Ц ) копируем данную программу в эту папку .Удаляем . Устанавливаем 8.4.0.811 и делаем также .Удаляем . Устанавливаем 9.4.0.1131 ( ну и тоже копируем в эту паку-пригодится ) . Далее с этой папки версии 7 и 8 копируем в C-Program failes 86-IObit ,открываем папку с ASC 7 ,находим приложение ASC и щелчок левой-щелчок правой , Вконтекстном меню выбираем Закрепить в меню пуск .Закрываем диск C ( Ц ) ,открываем меню пускк , находим приложение ASC 7 и перетявиваем его на монитор ( система в это время выдаёт Вам информацию - Создать ссылку в рабочий стол ) . На рабочем столе запускаем , настраиваем и сканируем .Также поступаем с версией 8 . Всё . ничего сложного . Пользуйтесь наздоровье . Все Большое спасибо за внимание !

| | Ответить Николай Программа дерьмо. Все плюхи что есть в Advanced SystemCare 10 это те же стандартные утилиты что есть на винде. Программа обновления полная лажа которая смотрит на дату установленных программ и кричит что они старые и нужно обновить, а на самом деле ничего не обновляет. Действия с реестром и дисками, проверкой и ремонтом винды совсем не рекомендую выполнять так как ваш комп после этого просто сразу загнется. Iobit Uninstaller от Advanced SystemCare 10 сначала мне показался что не плохо работает но потом заметил что она устанавливает в браузер расширения от Mail, и портит реестр. Попробую вырезать из Uninstaller это мэйловское дерьмо и еще раз протестить. Но в общем и целом проги хлам! Пользуйтесь стандартами утилитами винды, Far_manager, командной строкой, powershell, ну или на крайняк для реестра используйте jv16PowerTools.

2 | | Ответить Василий Пользовался ASC8 лет пять на винде xp.При загрузке тащил с собой всего разного из IObit и прочее.Что-то пробовал,а от чего-то сразу отказывался.Всё от IObit работало,но систему напрягало больше,чем помогало.В итоге оставил только ASC8.Недавно взял и необдумавши обновил до ASC10.1,который не расчитан на XP и сразу слетел скайп.Вобщем после очистки ASC10.1 скайп слетал каждый раз.Вместо него поставил Cclener.Загрузка стала быстрее и всё попроще чем с ASC.Думайте что ставить и пробуйте.Удачи.

1 | 1 | Ответить Александр В Advanced SysteCare 10 Всех версий есть угрожающая потенциально-опасная ошибка:в настройках пункты настроек имеют неправильное отношение к параметрам настроек .Такая ошибка в компании IObit уже была,начиная с версии 7.2 и по версию 8.3 .Только начиная с версии ASC 8.4 настройки стали правильными .Я устанавливал первую версию 10 и видел,что ошибка в настройках,но свой страх и риск запустил программу в действие.После отработки программы на мониторе появилось окно с сообщением:В Windows обнаружена ошибка-повреждение файловой системы и реестра Windows.Виндовс стала глючить и тормазить,восстановить неудалось.пришлось переустановить.14 Января 2017 года скачал и установил новую версию ASC 10.1.0.696,и сразуже проверил правильность настроек по отношению к параметрам настроек-оказалось Грубая Потенциаль_опасная Ошибка.Из-за неправильного отношения пунктов настроек к параметрам настроек ASC сканирует,очищает и удаляет совершенно то,что нельзя в системе подвергать сканированию,очищению и удалению,то есть это системное программное обеспечение для качественной работы Виндовс.Уважаемые пользователи ,если Вы сами неможете определить правильность настроек компьютерных программ,то очень рекомендую обратиться к Специалисту .Последние Актуальные Версии ASC-7.1.0.399---8.4.0.811,версии 9 тоже работают но зависают на пунте-ПОИСК МУСОРА и ПОИСК ОШИБОК ДИСКА .Так же в версиях 9 и 10 неработают Мониторы происводительности-Показывают N/A .

1 | | Ответить mega доктор веб курейт нашёл 652 вируса и прогу удалил несколько троянов... а так хрен его знает что эта за прога

| | Ответить Читать все отзывы (634) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела "Настройка, оптимизация" MSI Afterburner 4.3.0 Final MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя инструменты для регулировки скорости вращения вентиляторов, напряжения питания GPU и видеопамяти Mem Reduct 3.2 Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает возможность получить доступ к детальной информации об используемой памяти AVG PC Tuneup 2016 16.72.2.55508 AVG PC Tuneup - отличный инструмент, который поможет увеличить производительность ПК, очистить диск от мусора, повысить быстродействие и скорость работы системы. Предлагает мощные средства для настройки, в комплект которых входит более 35 полезных функций CCleaner 5.28.6005 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее ParkControl 1.2.5.2 ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего компьютера CCleaner Portable 5.28.6005 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора