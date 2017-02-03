Home Plan Pro - программа для быстрого и удобного создания плана дома. В довольно большом количестве присутствуют самые разные уже готовые составляющие (мебель, окна, двери и т.д.), что облегчит процедуру проектирования дома, квартиры, комнаты и любого помещения.
Пользователю предлагаются такие инструменты, как линии, прямоугольники, овалы, черчение стен, дверей, окон, арок, вставка изображений, текста, дублирование элементов и др. Готовый чертеж можно сохранить в BMP, GIF, JPG форматах.
Возможности программы:
Печать чертежей.
Встроенный факс-драйвер для отправки чертежей по факсу.
Отправка чертежей по e-mail (встроенный smtp-сервер).
Экспорт чертежей в DXF или растровые форматы.
Легкое рисование арок, стен, дверей, окон, прямоугольников, линий и т.д.
Быстрое увеличение и уменьшение масштаба чертежа.
Создание слоев, которые можно делать видимыми или невидимыми.
Черчение плана помещения с использованием границ.
Настройка толщины линий.
Две меры измерения: американское (дюймы) и метровое.
Поворот и изменение размера любой фигуры.
Вставка BMP, GIF, WMF, ICO и JPG изображений в чертеж.
Огромное количество функций, готовых предметов и схем позволяет быстро и удобно создать красивый план будущего дома. Масштабы проекта могут ограничиваться только вашим воображением, будет это отдельная комната со шкафом и столом, загородный дом с бассейном, гаражами и т.д.