Home Plan Pro - программа для быстрого и удобного создания плана дома. В довольно большом количестве присутствуют самые разные уже готовые составляющие (мебель, окна, двери и т.д.), что облегчит процедуру проектирования дома, квартиры, комнаты и любого помещения.

Пользователю предлагаются такие инструменты, как линии, прямоугольники, овалы, черчение стен, дверей, окон, арок, вставка изображений, текста, дублирование элементов и др. Готовый чертеж можно сохранить в BMP, GIF, JPG форматах.

Возможности программы:

Печать чертежей.

Встроенный факс-драйвер для отправки чертежей по факсу.

Отправка чертежей по e-mail (встроенный smtp-сервер).

Экспорт чертежей в DXF или растровые форматы.

Легкое рисование арок, стен, дверей, окон, прямоугольников, линий и т.д.

Быстрое увеличение и уменьшение масштаба чертежа.

Создание слоев, которые можно делать видимыми или невидимыми.

Черчение плана помещения с использованием границ.

Настройка толщины линий.

Две меры измерения: американское (дюймы) и метровое.

Поворот и изменение размера любой фигуры.

Вставка BMP, GIF, WMF, ICO и JPG изображений в чертеж.

Огромное количество функций, готовых предметов и схем позволяет быстро и удобно создать красивый план будущего дома. Масштабы проекта могут ограничиваться только вашим воображением, будет это отдельная комната со шкафом и столом, загородный дом с бассейном, гаражами и т.д.