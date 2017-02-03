Home Plan Pro для Windows

Home Plan Pro 5.5.4.1

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Описание Home Plan Pro 5.5.4.1Описание   Скачать Home Plan Pro 5.5.4.1СКАЧАТЬ (3,64 Мб) Скриншоты Home Plan Pro 5.5.4.1Скриншоты (3)   Статистика Home Plan Pro 5.5.4.1Статистика   Отзывы о Home Plan Pro 5.5.4.1Отзывы (4)  
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4.21 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Home Plan Pro - программа для быстрого и удобного создания плана дома. В довольно большом количестве присутствуют самые разные уже готовые составляющие (мебель, окна, двери и т.д.), что облегчит процедуру проектирования дома, квартиры, комнаты и любого помещения.

Пользователю предлагаются такие инструменты, как линии, прямоугольники, овалы, черчение стен, дверей, окон, арок, вставка изображений, текста, дублирование элементов и др. Готовый чертеж можно сохранить в BMP, GIF, JPG форматах.

Возможности программы:

  • Печать чертежей.
  • Встроенный факс-драйвер для отправки чертежей по факсу.
  • Отправка чертежей по e-mail (встроенный smtp-сервер).
  • Экспорт чертежей в DXF или растровые форматы.
  • Легкое рисование арок, стен, дверей, окон, прямоугольников, линий и т.д.
  • Быстрое увеличение и уменьшение масштаба чертежа.
  • Создание слоев, которые можно делать видимыми или невидимыми.
  • Черчение плана помещения с использованием границ.
  • Настройка толщины линий.
  • Две меры измерения: американское (дюймы) и метровое.
  • Поворот и изменение размера любой фигуры.
  • Вставка BMP, GIF, WMF, ICO и JPG изображений в чертеж.

Огромное количество функций, готовых предметов и схем позволяет быстро и удобно создать красивый план будущего дома. Масштабы проекта могут ограничиваться только вашим воображением, будет это отдельная комната со шкафом и столом, загородный дом с бассейном, гаражами и т.д.

Скриншоты Home Plan Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 34 636
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР

Отзывы о программе Home Plan Pro

даша про Home Plan Pro 5.2.25.22 [08-02-2013]

это хрень полнейшая создает дизайн рабочего стола на компьютера без подтверждения владельца. никогда это не качайте.
| 16 | Ответить

Ирина про Home Plan Pro 5.2.24.1 [29-12-2010]

удивительно хорошая и простая в обращении программа!!!!!!!!!!
| | Ответить

a.p.a.l.o.n про Home Plan Pro 5.2.23.19 [16-10-2010]

тажа хня...)))
| | Ответить

SireuZ про Home Plan Pro 5.2.13.2 [24-01-2009]

Блин, я подумал что это инструкция по созданию ПЛАНА! Плана на дому, а не плана дома. XD Полный фэшн!
| 6 | Ответить

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