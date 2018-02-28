Format Factory для Windows

Format Factory 4.2.5.0

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Описание Format Factory 4.2.5.0Описание   Скачать Format Factory 4.2.5.0СКАЧАТЬ (51,46 Мб) Скриншоты Format Factory 4.2.5.0Скриншоты (8)   Статистика Format Factory 4.2.5.0Статистика   Отзывы о Format Factory 4.2.5.0Отзывы (373)  
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4.76 из 5, всего оценок - 2757
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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Format Factory - мощный, многофункциональный и бесплатный конвертер мультимедийных данных, поддерживающий преобразование и видео, и аудио и графических файлов из одного формата в другой. Список форматов, с которыми может работать программа, чрезвычайно обширен, конечно же присутствуют тут и самые популярные:

  • видео - MP4, 3GP,MPG, AVI, WMV, FLV, SWF,
  • аудио - MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, WAV,
  • изображения - JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA.

Но и это еще не все. Имеется поддержка преобразования медиа данных для их использования на мобильных устройствах Apple, Nokia, Sony PSP, XBOX и других. Т.е. можно указать параметры девайса и программа оптимизирует видео, аудио или картинку для их наилучшего отображения и звучания на портативной устройстве.

Работать с этим приложением просто и понятно. Чтобы добавить файл для преобразования, его достаточно перетянуть в рабочую область, после чего определиться с нужным форматом. При этом Вы сможете отрегулировать требуемые уровни качества, громкости и другие показатели. Более опытные и продвинутые пользователи могут воспользоваться тонкой настройкой отдельных параметров формата конечного файла.

Приложение поддерживает работу и с оптическими носителями DVD/CD, в том числе риппинг, создание и конвертирование ISO-образов в формат CSO и т. д. При работе с большим объемом данных можно устанавливать приоритет конвертирования. Кроме всего, данное приложение поможет навести порядок в Вашей медиатеке, грамотно рассортировав видеоролики, музыку и фотографии.

Одним словом, Format Factory - это своеобразный мультимедийный комбайн, в котором собраны все необходимые функции и опции для работы с видео, аудио и графическими файлами: конвертирование, риппинг, оптимизация, восстановление поврежденного контента и другое.

Скриншоты Format Factory:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)189 / 1 880 015
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы - Конверторы
 Программа Format Factory отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Format Factory

Димон про Format Factory 4.2.0.0 [24-02-2018]

Конвертирует без проблем. Но на входи при применении максимальных настроек качества вдаёт какашку с шумами и т.д. Для обычного видоса пойдёт. Для конвертации в качество-нет. Сношу.
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Екатерина про Format Factory 4.2.0.0 [06-01-2018]

Стал медленно сливать сабы с видео. 15 процентов 50 мин. Пожалуйста исправте проблему
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tatun про Format Factory 4.2.0.0 [29-12-2017]

Это что за..? Минутное видео конвертирует полчаса
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Манул про Format Factory 4.2.0.0 [08-12-2017]

Лучший!
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Егор про Format Factory 4.1.0.0 [23-11-2017]

Сегодня скачал, так вот на Format Factory стал ругатся антивирус аваст, я проигнорировал установи, всё ок. Почему же антивирус ругался ?
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Манул в ответ Егор про Format Factory 4.2.0.0 [08-12-2017]

Глюки, как и у любой программы. Бывает.
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Федор в ответ Егор про Format Factory 4.2.0.0 [13-02-2018]

после установки проверь скорость интернета 2ip будешь удивлен
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