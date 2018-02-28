Format Factory - мощный, многофункциональный и бесплатный конвертер мультимедийных данных, поддерживающий преобразование и видео, и аудио и графических файлов из одного формата в другой. Список форматов, с которыми может работать программа, чрезвычайно обширен, конечно же присутствуют тут и самые популярные:

видео - MP4, 3GP,MPG, AVI, WMV, FLV, SWF,

аудио - MP3, WMA, AMR, OGG, AAC, WAV,

изображения - JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA.

Но и это еще не все. Имеется поддержка преобразования медиа данных для их использования на мобильных устройствах Apple, Nokia, Sony PSP, XBOX и других. Т.е. можно указать параметры девайса и программа оптимизирует видео, аудио или картинку для их наилучшего отображения и звучания на портативной устройстве.

Работать с этим приложением просто и понятно. Чтобы добавить файл для преобразования, его достаточно перетянуть в рабочую область, после чего определиться с нужным форматом. При этом Вы сможете отрегулировать требуемые уровни качества, громкости и другие показатели. Более опытные и продвинутые пользователи могут воспользоваться тонкой настройкой отдельных параметров формата конечного файла.

Приложение поддерживает работу и с оптическими носителями DVD/CD, в том числе риппинг, создание и конвертирование ISO-образов в формат CSO и т. д. При работе с большим объемом данных можно устанавливать приоритет конвертирования. Кроме всего, данное приложение поможет навести порядок в Вашей медиатеке, грамотно рассортировав видеоролики, музыку и фотографии.

Одним словом, Format Factory - это своеобразный мультимедийный комбайн, в котором собраны все необходимые функции и опции для работы с видео, аудио и графическими файлами: конвертирование, риппинг, оптимизация, восстановление поврежденного контента и другое.