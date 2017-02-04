VideoPad Video Editor для Windows

VideoPad Video Editor 4.58

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Описание VideoPad Video Editor 4.58Описание   Скачать VideoPad Video Editor 4.58СКАЧАТЬ (5,19 Мб) Скриншоты VideoPad Video Editor 4.58Скриншоты (5)   Статистика VideoPad Video Editor 4.58Статистика   Отзывы о VideoPad Video Editor 4.58Отзывы (77)  
Оцените программу!
4.19 из 5, всего оценок - 261
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
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VideoPad Video Editor - отличный видео редактор, работающий со множеством типов файлов, включая .avi, .wmv, .3gp, .wmv, .divx, а также рисунками bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif. Присутствует возможность захвата видео с DV камеры, видеомагнитофона, web-камеры.

Программа предлагает ряд эффектов перехода, различные средства оптимизации видео, а также инструменты работы со звуком. Результат можно сохранить в виде файлов avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, а также записать на DVD, CD, Blu-ray диски или сразу же просмотреть.

  • Входные форматы:
    • Видео: avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, RM и многик другие
    • Изображения: bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif, tiff, psd, tga, pcx, jp2, wmf, ico
    • Аудио: wav, mp3, mp2, mpga, m4a, ogg, avi, mid, flac, aac, wma, dct, au, aiff, ogg, raw, msv, dvf, vox, cda, atrac, gsm, dss, sri, shn, dss, msv, wmv и другие.
  • Выходные форматы:
    • Запись на DVD, CD, Blu-ray диски, HD-DVD
    • Видео: avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC
Что нового в VideoPad Video Editor 4.58?
  • исправления ошибок и дополнения
Скриншоты VideoPad Video Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $20.99
Ограничение в работе программыпосле 14 дней поддерживает работу только с форматами .avi, .wmv, .asf и DVD
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)95 / 216 442
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе VideoPad Video Editor

Олег про VideoPad Video Editor 4.48 [02-02-2017]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая беда, работаю с видео в 4К и все было отлично, но сегодня вдруг видеопад перестал сохранять видео в 4К, только HD качество. В чем проблема? Кто сталкивался? Кто знает?
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Daria_Sound про VideoPad Video Editor 4.48 [27-01-2017]

Я готова обнять и расцеловать разработчика этой проги!
Ведь эта программа просто спасла меня вчера, спасла моё творчество на ютубе. Когда у меня истёк пробный срок Сони Вегас Про (десятки) я сначала не поняла, что вообще происходит. Начала рыдать. Ведь я думала что эта программа бессрочная. Я очень долго искала альтернативу ей. И вот, наконец, я наткнулась на эту.. чем мне на понравилась - ни от того же разработчика, что и мой звуковой редактор, поэтому разобралась я с ней без особых проблем. К тому жеблагодаря этой программе я наконец таки смогу выкладывать видео в HD качестве на YouTube! Десять из десяти! Рекомендую.
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Клим про VideoPad Video Editor 4.48 [05-11-2016]

В "Ревизоре" у Гоголя Н.В. в начале есть эпиграф.... прочитайте, у кого не получается. Программа супер! Особенно для новичков. Большое количество эффектов, один недостаток одна дорожка в TIMELINE. А видео на выходе любое как захочешь и AVI, DVD? МP-4.... Главное, надо смотреть какая частота кадра (24,25,29 и т.д. и т.п.) Начальный файл 25, значит и конечный файл 25. Всё работает... у меня стоит на 10-ке, 64-bit.
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Алина про VideoPad Video Editor 4.45 [30-08-2016]

Я хочу скачать эту программу для монтажа. Она бесплатная?
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Настя в ответ Алина про VideoPad Video Editor 4.48 [09-11-2016]

Да)
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Сергей про VideoPad Video Editor 4.45 [24-08-2016]

Удобная софтина!
Достоинства
Все довольно удобно, есть возможность вставлять звук и картинки, склеивать, ускорять замедлять ролики. Все удобно и понятно!
Недостатки
Тормозит на слабых компах при построении пред просмотра в режиме реального времени.
Итоги и комментарии
Я выбрал из всех video pad. Им довольно удобно пользоваться.
Я использовал его для монтажа стопмоушн ролика и наложения звука. В видео паде есть лчень неплохой инструментарий.
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