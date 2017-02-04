Программа предлагает ряд эффектов перехода, различные средства оптимизации видео, а также инструменты работы со звуком. Результат можно сохранить в виде файлов avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC, а также записать на DVD, CD, Blu-ray диски или сразу же просмотреть.

Отзывы о программе VideoPad Video Editor Олег Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая беда, работаю с видео в 4К и все было отлично, но сегодня вдруг видеопад перестал сохранять видео в 4К, только HD качество. В чем проблема? Кто сталкивался? Кто знает?

| | Ответить Daria_Sound Я готова обнять и расцеловать разработчика этой проги!

Ведь эта программа просто спасла меня вчера, спасла моё творчество на ютубе. Когда у меня истёк пробный срок Сони Вегас Про (десятки) я сначала не поняла, что вообще происходит. Начала рыдать. Ведь я думала что эта программа бессрочная. Я очень долго искала альтернативу ей. И вот, наконец, я наткнулась на эту.. чем мне на понравилась - ни от того же разработчика, что и мой звуковой редактор, поэтому разобралась я с ней без особых проблем. К тому жеблагодаря этой программе я наконец таки смогу выкладывать видео в HD качестве на YouTube! Десять из десяти! Рекомендую.

| | Ответить Клим В "Ревизоре" у Гоголя Н.В. в начале есть эпиграф.... прочитайте, у кого не получается. Программа супер! Особенно для новичков. Большое количество эффектов, один недостаток одна дорожка в TIMELINE. А видео на выходе любое как захочешь и AVI, DVD? МP-4.... Главное, надо смотреть какая частота кадра (24,25,29 и т.д. и т.п.) Начальный файл 25, значит и конечный файл 25. Всё работает... у меня стоит на 10-ке, 64-bit.

| | Ответить Алина Я хочу скачать эту программу для монтажа. Она бесплатная?

3 | 5 | Ответить Настя Алина Да)

| | Ответить Сергей Удобная софтина!

Достоинства

Все довольно удобно, есть возможность вставлять звук и картинки, склеивать, ускорять замедлять ролики. Все удобно и понятно!

Недостатки

Тормозит на слабых компах при построении пред просмотра в режиме реального времени.

Итоги и комментарии

Я выбрал из всех video pad. Им довольно удобно пользоваться.

Я использовал его для монтажа стопмоушн ролика и наложения звука. В видео паде есть лчень неплохой инструментарий.

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