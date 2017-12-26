phpMyAdmin - утилита для администрирования MySQL через web-интерфейс, написанная на PHP. На текущий момент включает в себя возможности создания/удаления баз данных, создания/удаления/редактирования таблиц, удаления/редактирования/добавления полей, позволяет выполнять произвольные SQL-запросы.
alex про phpMyAdmin 3.4.10 / 3.5.0.beta 1 [20-02-2012]
Тут некто Phill писал что Denwer лучше phpMyAdmin. Это все равно что написать о том что курица лучше яйца. Курица не лучше и не хуже - это просто иная субстанция: Denwer - пакет программ для создания и отладки сайтов, а phpMyAdmin - web-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. И точно также, как курица содержит в себе яйцо, так Denwer содержит в себе phpMyAdmin, как один из компонентов. 5 | | Ответить
dekameron про phpMyAdmin 3.2.5 [25-02-2010]
У меня ток скрипт муадмина...
Есть еще и прога? Оо 3 | | Ответить