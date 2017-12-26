phpMyAdmin для Windows

phpMyAdmin 4.7.7

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Описание phpMyAdmin 4.7.7Описание   Скачать phpMyAdmin 4.7.7СКАЧАТЬ (11,05 Мб) Скриншоты phpMyAdmin 4.7.7Скриншоты (5)   Статистика phpMyAdmin 4.7.7Статистика   Отзывы о phpMyAdmin 4.7.7Отзывы (26)  
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4.49 из 5, всего оценок - 142
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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phpMyAdmin - утилита для администрирования MySQL через web-интерфейс, написанная на PHP. На текущий момент включает в себя возможности создания/удаления баз данных, создания/удаления/редактирования таблиц, удаления/редактирования/добавления полей, позволяет выполнять произвольные SQL-запросы.

Что нового в phpMyAdmin 4.7.7?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты phpMyAdmin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 81 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыASP, PHP, Perl, CGI
 Программа phpMyAdmin отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе phpMyAdmin

с супер деревни про phpMyAdmin 4.3.12 [16-03-2015]

Полезная программа.
6 | 1 | Ответить

alex про phpMyAdmin 3.4.10 / 3.5.0.beta 1 [20-02-2012]

Тут некто Phill писал что Denwer лучше phpMyAdmin. Это все равно что написать о том что курица лучше яйца. Курица не лучше и не хуже - это просто иная субстанция: Denwer - пакет программ для создания и отладки сайтов, а phpMyAdmin - web-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. И точно также, как курица содержит в себе яйцо, так Denwer содержит в себе phpMyAdmin, как один из компонентов.
5 | | Ответить

dekameron про phpMyAdmin 3.2.5 [25-02-2010]

У меня ток скрипт муадмина...
Есть еще и прога? Оо
3 | | Ответить

pi про phpMyAdmin 3.2.5 [19-01-2010]

Не знаю, зачем нужен новый админ.
1 | | Ответить

chapin про phpMyAdmin 2.11.4 [16-02-2008]

я хрен понимаю о чем речь,но дружище,kipalex это может nik а не сайт?Фокин
1 | | Ответить

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