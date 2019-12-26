Лучшие бесплатные программы для восстановления удаленных файлов и данных. Лучший софт!
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.12.2019
Источник https://www.softportal.com
РазделРазное
Просмотров47
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Порой утерянные данные могут стоить карьеры. Так стоит ли опускать руки? Конечно нет, ведь сегодня мы расскажем вам о бесплатных приложениях для восстановления данных на вашем ПК. Все ссылки для загрузки программ вы найдете в конце этой статьи. Данный обзор сделан при участии нашего YouTube-канала SoftPortal.TV.

R.Saver. Эта бесплатная программа может похвастаться простым и минималистским интерфейсом. А что еще нужно? Программа безумно проста в применении - всего 4 шага:

  1. выбор места поиска потерянных файлов
  2. запуск и ожидание анализа
  3. просмотр результата
  4. и выбор файлов для восстановления, разумеется, с сохранением восстановленной информации.

Пошаговое восстановление данных в программе R.saver

Стоит отметить, что разработчики позиционируют свою программу как бесплатную только для некоммерческого использования, имейте это в виду. О том, что программа действительно круто работает, свидетельствуют и отзывы на нашем сайте.

Recuva - небольшая, но весьма эффективная утилита для восстановления файлов, которые были случайно или преднамеренно удалены / потеряны на жестких дисках компьютера или съемных носителях. Запускаем программу, во всплывающем меню выбираем наш носитель. Программа изначально разрабатывалась для широкого круга пользователей, в том числе и не обладающих специфическими знаниями в области восстановления данных, поэтому имеет удобный интуитивно-понятный интерфейс с простыми настройками. Кроме того, реализован пошаговый мастер-помощник, который поэтапно подскажет все необходимые действия для поиска и восстановления нужных Вам данных.

Утилита для восстановления потерянных файлов Recuva

Если нужно искать по содержимому файла или известна ключевая фраза, по которой можно идентифицировать нужный файл, то при нажатии на черный треугольник в правой части кнопки "Scan" нужно выбрать "Scan content". Запустится сканирование удаленных файлов. В зависимости от объема носителя он будет занимать разное время. По окончанию процесса поиска будет выведен его результат в главном окне программы Recuva. Для восстановления конкретных файлов нужно поставить галочки напротив нужных или, если нужно восстановить все, поставить галочку в самом верхнем чекбоксе. Затем нужно нажать кнопку "Recover..." и выбрать куда сохранять информацию.

TestDisk & PhotoRec - программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для восстановления потерянных разделов или восстановления загрузочной области диска, если эта проблема вызвана программно - вирусами или ошибками человека. В комплекте с TestDisk идет программа PhotoRec, предназначенная для восстановления потерянных данных в памяти цифровой камеры, на жестких дисках и компакт-дисках.

Аскетичный интерфейс приложения восстановления файлов и целых разделов TestDisk & PhotoRec

Она восстанавливает большинство основных форматов изображений, включая JPEG, а также аудио-файлы, включая MP3, документы таких форматов, как MS Office, PDF, HTML и архивы, включая ZIP. И если интерфейса здесь как такового нет, то функциональность программы сомнений не вызывает - это отличный вариант в копилочку программ для восстановления данных.

Ну и последння программа из списка - Disk Drill. Это бесплатная программа для удаления удаленных данных.Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку и фотографии. Может сканировать и восстанавливать данные практически с любого носителя информации, будь то внутренний или внешний жесткий диск, USB-флешка, iPod, карта памяти и так далее. Такде ситот отметить, что программа доступна также пользователям MacOS совершенно бесплатно.

Многофункциональная утилита для работы с дисками и данными Disk Drill

Что еще больше удивило, - программу отдают бесплатно и тот функционал, который вы получаете без покупки Pro-версии, вполне адекватен. Вы сможете оценивать состояние своего диска в компьютере, провести анализ и чистку накопителей, найти дубликаты файлов и удалить их. Можно создать загрузочный диск для восстановления системы (очень крутая штука, советуем иметь флешку с предустановленными файлами). Также можно защитить свои данные и провести резервное копирование. То есть все, что вам нужно в повседневной работе, вы получаете абсолютно бесплатно и в очень красивом, приятном глазу интерфейсе.

Вот такой список у нас получился. Подробнее ознакомиться с описанием работы программ и скачать их можно на нашем портале:

Отзывы о статье Лучшие бесплатные программы для восстановления удаленных файлов и данных. Лучший софт!

Admin

Отзывов о статье "Лучшие бесплатные программы для восстановления удаленных файлов и данных. Лучший софт!" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 