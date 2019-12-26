Лучшие бесплатные программы для восстановления удаленных файлов и данных. Лучший софт!

Порой утерянные данные могут стоить карьеры. Так стоит ли опускать руки? Конечно нет, ведь сегодня мы расскажем вам о бесплатных приложениях для восстановления данных на вашем ПК. Все ссылки для загрузки программ вы найдете в конце этой статьи. Данный обзор сделан при участии нашего YouTube-канала SoftPortal.TV.

R.Saver. Эта бесплатная программа может похвастаться простым и минималистским интерфейсом. А что еще нужно? Программа безумно проста в применении - всего 4 шага:

выбор места поиска потерянных файлов запуск и ожидание анализа просмотр результата и выбор файлов для восстановления, разумеется, с сохранением восстановленной информации.

Стоит отметить, что разработчики позиционируют свою программу как бесплатную только для некоммерческого использования, имейте это в виду. О том, что программа действительно круто работает, свидетельствуют и отзывы на нашем сайте.

Recuva - небольшая, но весьма эффективная утилита для восстановления файлов, которые были случайно или преднамеренно удалены / потеряны на жестких дисках компьютера или съемных носителях. Запускаем программу, во всплывающем меню выбираем наш носитель. Программа изначально разрабатывалась для широкого круга пользователей, в том числе и не обладающих специфическими знаниями в области восстановления данных, поэтому имеет удобный интуитивно-понятный интерфейс с простыми настройками. Кроме того, реализован пошаговый мастер-помощник, который поэтапно подскажет все необходимые действия для поиска и восстановления нужных Вам данных.

Если нужно искать по содержимому файла или известна ключевая фраза, по которой можно идентифицировать нужный файл, то при нажатии на черный треугольник в правой части кнопки "Scan" нужно выбрать "Scan content". Запустится сканирование удаленных файлов. В зависимости от объема носителя он будет занимать разное время. По окончанию процесса поиска будет выведен его результат в главном окне программы Recuva. Для восстановления конкретных файлов нужно поставить галочки напротив нужных или, если нужно восстановить все, поставить галочку в самом верхнем чекбоксе. Затем нужно нажать кнопку "Recover..." и выбрать куда сохранять информацию.

TestDisk & PhotoRec - программа для восстановления данных. Прежде всего предназначена для восстановления потерянных разделов или восстановления загрузочной области диска, если эта проблема вызвана программно - вирусами или ошибками человека. В комплекте с TestDisk идет программа PhotoRec, предназначенная для восстановления потерянных данных в памяти цифровой камеры, на жестких дисках и компакт-дисках.

Она восстанавливает большинство основных форматов изображений, включая JPEG, а также аудио-файлы, включая MP3, документы таких форматов, как MS Office, PDF, HTML и архивы, включая ZIP. И если интерфейса здесь как такового нет, то функциональность программы сомнений не вызывает - это отличный вариант в копилочку программ для восстановления данных.

Ну и последння программа из списка - Disk Drill. Это бесплатная программа для удаления удаленных данных.Без проблем поможет восстановить потерянные документы, видео, музыку и фотографии. Может сканировать и восстанавливать данные практически с любого носителя информации, будь то внутренний или внешний жесткий диск, USB-флешка, iPod, карта памяти и так далее. Такде ситот отметить, что программа доступна также пользователям MacOS совершенно бесплатно.

Что еще больше удивило, - программу отдают бесплатно и тот функционал, который вы получаете без покупки Pro-версии, вполне адекватен. Вы сможете оценивать состояние своего диска в компьютере, провести анализ и чистку накопителей, найти дубликаты файлов и удалить их. Можно создать загрузочный диск для восстановления системы (очень крутая штука, советуем иметь флешку с предустановленными файлами). Также можно защитить свои данные и провести резервное копирование. То есть все, что вам нужно в повседневной работе, вы получаете абсолютно бесплатно и в очень красивом, приятном глазу интерфейсе.

Вот такой список у нас получился. Подробнее ознакомиться с описанием работы программ и скачать их можно на нашем портале: