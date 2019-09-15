NI Glaz для Windows

NI Glaz 3.6.5

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Описание NI Glaz 3.6.5Описание   Скачать NI Glaz 3.6.5СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты NI Glaz 3.6.5Скриншоты (1)   Статистика NI Glaz 3.6.5Статистика   Отзывы о NI Glaz 3.6.5Отзывы (2)  
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4.69 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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NI Glaz - программа, выдающая сообщения (как обычные диалоговые окна, так и всплывающие из трея - по вашему выбору) о необходимости отдохнуть или снова приступить к работе через указанные вами промежутки времени - поможет уберечь от вредного влияния компьютера ваши глаза.

Помимо выдачи сообщений программа умеет по истечении указанных промежутков времени проигрывать звуки в форматах WAV и MP3, включать и выключать монитор, а также запускать любые файлы - EXE, AVI и т.д. В любой момент времени вы можете приостановить работу программы или вновь ее продолжить.

Что нового в NI Glaz 3.6.5?
  • Исправлена ошибка загрузки настроек (текст уведомлений).
NI Glaz
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 487
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе NI Glaz

(ерж про NI Glaz 3.3.1 [12-06-2012]

Прога действительно неплохая: работает без глюков, проста в настройках. Пользуюсь редко, но удалять не хочу, так как иногда ощущаю её полезность. Можно её рекомендовать тем пользователям, которые проводят за ПК очень много времени и не могут сами его контролировать.
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Дмитрий про NI Glaz 3.3.1 [04-01-2012]

Очень понравилась программа!!!
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