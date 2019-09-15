NI Glaz 3.6.5

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4.69 из 5, всего оценок - 16 Рейтинг программы - 4.69 из 5

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5 NI Glaz - программа, выдающая сообщения (как обычные диалоговые окна, так и всплывающие из трея - по вашему выбору) о необходимости отдохнуть или снова приступить к работе через указанные вами промежутки времени - поможет уберечь от вредного влияния компьютера ваши глаза.



Помимо выдачи сообщений программа умеет по истечении указанных промежутков времени проигрывать звуки в форматах WAV и MP3, включать и выключать монитор, а также запускать любые файлы - EXE, AVI и т.д. В любой момент времени вы можете приостановить работу программы или вновь ее продолжить. Что нового в NI Glaz 3.6.5?

Исправлена ошибка загрузки настроек (текст уведомлений).

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 4 487 Разработчик KiVLab.Com Последнее обновление 15.09.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое

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