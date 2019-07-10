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Нарды Онлайн для Android

Нарды Онлайн 1.1.9 для Android

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Описание Нарды Онлайн 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Нарды Онлайн 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (42,85 Мб) Скриншоты Нарды Онлайн 1.1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Нарды Онлайн 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Нарды Онлайн 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Нарды Онлайн - мобильная версия популярной настольной игры Нарды, в которой два игрока бросают кости и передвигая шашки, должны раньше противника пройти всеми шашками полный круг по доске (против часовой стрелки, сначала верхнюю часть, затем нижнюю) и вывести шашки из "дома".

Присутствует возможность играть как в короткие, так и длинные нарды, имеются приватные игры с паролем и возможностью пригласить друга, встроенный чат, достижения и доски почета.

Основные возможности:

  • При отсутствии кредитов для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
  • Игра только по сети с живыми людьми.
  • Два типа игры (длинные и короткие нарды).
  • Удобный и ненавязчивый минималистичный интерфейс.
  • Возможность развернуть устройство горизонтально или вертикально.
  • Приватные (закрытые) игры с паролем и возможностью пригласить друга.
  • Возможность повторить игру с теми же игроками.
  • Привязка учетной записи к Google аккаунту.
  • Друзья, чаты, смайлы, достижения и доски почета.
Нарды Онлайн
Нарды Онлайн
Нарды Онлайн
Нарды Онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыНастольные
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