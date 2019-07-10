Нарды Онлайн

Длинные нарды 5.65 для Android Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В Solitaire 2.3.1 для Android Solitaire - знаменитый пасьянс для Android-смартфонов. Несколько вариантов игры, с отсчетом времени и без, несколько вариантов оформления игрового поля, удобное Backgammon Free 2.241 для Android Backgammon Free - старинная настольная игра короткие нарды. Очень хорошая реализация с достаточно сильным искусственным интеллектом. Также можно играть вдвоем на

Короткие нарды 1.11 для Android Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с 250+ Solitaire Collection 4.8.0 для Android 250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку, Слова из слова 1.3.1 для Android Составляйте слова из букв заданного на уровне слова в этой увлекательной головоломке для Android-устройств. За угаданные слова начисляются баллы, равные количеству