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Длинные нарды 6.09 Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...

Короткие нарды 2.26 Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в...

Chess Free 3.255 Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или...

250+ Solitaire Collection 4.15.6 250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически...

Random Mahjong 1.4.9 Random Mahjong – красочный и качественный вариант игры для Android. Для новичков предусмотрено...