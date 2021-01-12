Домино для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Настольные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 564 | Статистика
Размер:59,64 Мб
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Домино скриншот № 4

Домино - портативная версия популярной настольной игры домино. Присутствует две версии игры, классическая и крест. Домино идеально подходит для развития логического мышления и памяти.

  • Отличная графика, адаптированная под экраны высокого разрешения.
  • Две версии игры, классическая и кроссовая.
  • Режим многопользовательской игры, вы можете играть в домино с другими людьми через Wi-Fi или мобильный Интернет.
  • Вы можете играть с 2 или 3 противниками.
Что нового в Домино 10.5?
  • Улучшения: добавили сетевую игру
  • Новый дизайн
  • Новые квесты
  • Новые типы игры
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Отзывы о программе Домино

Евгений про Домино 4.9 для Android [18-06-2015]

Ну почему же не работает? Работает, но бесплатно только классическая версия, а Крест требует денежек.
2 | 2 | Ответить

Сергей про Домино 4.1 для Android [19-04-2015]

Не качайте она не работает.
2 | 2 | Ответить

Dirol про Домино 3.4 для Android [24-09-2014]

Не работает.
2 | 2 | Ответить

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