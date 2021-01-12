Домино для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Appscraft
|Категория:
|Настольные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 564 | Статистика
|Размер:
|59,64 Мб
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Домино - портативная версия популярной настольной игры домино. Присутствует две версии игры, классическая и крест. Домино идеально подходит для развития логического мышления и памяти.
- Отличная графика, адаптированная под экраны высокого разрешения.
- Две версии игры, классическая и кроссовая.
- Режим многопользовательской игры, вы можете играть в домино с другими людьми через Wi-Fi или мобильный Интернет.
- Вы можете играть с 2 или 3 противниками.
- Улучшения: добавили сетевую игру
- Новый дизайн
- Новые квесты
- Новые типы игры
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Отзывы о программе Домино
Евгений про Домино 4.9 для Android [18-06-2015]
Ну почему же не работает? Работает, но бесплатно только классическая версия, а Крест требует денежек.
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