Нарды для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Appscraft
|Категория:
|Настольные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 066 | Статистика
|Размер:
|80.08 Мб
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Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и просмотра игровой статистики. Играть можно как против компьютера, так и против человека на одном устройстве. Присутствует возможность ознакомиться с правилами игры.
- Новый дизайн игры.
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