Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и просмотра игровой статистики. Играть можно как против компьютера, так и против человека на одном устройстве. Присутствует возможность ознакомиться с правилами игры.