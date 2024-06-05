Нарды для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Настольные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 066 | Статистика
Размер:80.08 Мб
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Нарды скриншот № 1
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Нарды скриншот № 3
Нарды скриншот № 4

Нарды - широко известная настольная игра для двух игроков. Присутствует возможность выбора разновидности игры (длинные нарды, короткие, накгаммон, тавла и пр.) и просмотра игровой статистики. Играть можно как против компьютера, так и против человека на одном устройстве. Присутствует возможность ознакомиться с правилами игры.

Что нового в Нарды 51?
  • Новый дизайн игры.
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