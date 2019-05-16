Insofta Cover Commander для Windows

Insofta Cover Commander 5.8.0

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Описание Insofta Cover Commander 5.8.0Описание   Скачать Insofta Cover Commander 5.8.0СКАЧАТЬ (35,76 Мб) Скриншоты Insofta Cover Commander 5.8.0Скриншоты (5)   Статистика Insofta Cover Commander 5.8.0Статистика   Отзывы о Insofta Cover Commander 5.8.0Отзывы (1)  
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3.99 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Insofta Cover Commander - программа позволяет создавать качественные и стильные виртуальные 3D коробки, книги, DVD-коробки, руководства, CD-диски, скриншоты для вашего программного обеспечения, чтобы вы могли представить его пользователям в профессиональном виде. Всего несколько щелчков мыши все что нужно для выполнения этой работы. Исчерпывающие настройки освещения, камеры, тени, отражения позволяют вам создать изображение любого уровня сложности и увидеть готовый результат в реальном времени в окне предпросмотра. Мастер создания нового проекта выполнит всю "грязную" работу за вас, так что вы сможете сосредоточиться на содержании вашего проекта.

Что нового в Insofta Cover Commander 5.8.0?

 

  • Появился вариант покупки по подписке. Если Вы часто пользуетесь программой или она нужна только под разовый проект, это позволит иметь актуальную версию и сэкономить деньги.
  • Теперь щелчок правой кнопкой мыши в списке текстур открывает меню работы с текстурой. Двойной щелчок - обзор.
  • Текстуры могут быть изменены. Их можно обрезать, повернуть, отразить.
  • В выборе текстуры появились меню истории изображений и истории папок.
  • "Сохранить изображение": При сохранении изображения произвольного размера с сохранением пропорции запоминается какой размер главный (ширина или высота).
  • "Сохранить изображение": Теперь размеры включают в себя поля.
  • Добавлена поддержка CMYK JPEG.
  • Изменены параметры командной строки.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Insofta Cover Commander
Insofta Cover Commander
Insofta Cover Commander
Insofta Cover Commander
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990 руб.
Ограничение в работе программынадпись "Trial Version"
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 515
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - другое
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Отзывы о программе Insofta Cover Commander

Юрий про Insofta Cover Commander 3.1 [20-01-2013]

На мой взгляд это лучшая программа для создания обложек. Спасибо ВАМ.
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