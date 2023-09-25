Image Resize Guide для Windows

Описание
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Оценка: 4.24/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 337 | Статистика
Размер:4,59 Мб
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Image Resize Guide скриншот № 1
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Image Resize Guide - программа для изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.

"Умно" изменяет размеры и пропорции изображения в зависимости от контекста. Удаляет "ненужные" части и сохраняет "важные" части неизмененными. Поможет удалить человека или объект с фото без заметных следов.

Программа содержит следующие инструменты изменения размера изображения и удаления объектов:

  • Умное удаление - удаляет объекты с фото без заметных следов;
  • Умный размер - контекстно зависимое изменение размеров и пропорций фотографии путем удаления "ненужных" частей, оставляя "важные" нетронутыми; 
  • Латание - заменяет одну часть изображения заплаткой из другой части; 
  • Размер;
  • Вырезать фрагмент;
  • Вращение;
  • Текст

В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: простое изменение размера фото; изменение размера фото и сохранение объектов; простое удаление; удаление в два шага; удаление с защитой; латание; надпись.

Регистрационный ключ: J2LD3-55A4E-B5TGW-K6XPA
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Отзывы о программе Image Resize Guide

Серёга про Image Resize Guide 1.0.1 [22-01-2010]

Нужная вещь!!!
3 | 3 | Ответить

Мишаня про Image Resize Guide 1.0 [11-05-2009]

Я работая в этой программе.Программа очень удобная в пользовании.СПАСИБО большое разработчикам.
3 | 3 | Ответить

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