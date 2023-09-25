Image Resize Guide для Windows
|Оценка:
|4.24/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Two Pilots
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 337 | Статистика
|Размер:
|4,59 Мб
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Image Resize Guide - программа для изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.
"Умно" изменяет размеры и пропорции изображения в зависимости от контекста. Удаляет "ненужные" части и сохраняет "важные" части неизмененными. Поможет удалить человека или объект с фото без заметных следов.
Программа содержит следующие инструменты изменения размера изображения и удаления объектов:
- Умное удаление - удаляет объекты с фото без заметных следов;
- Умный размер - контекстно зависимое изменение размеров и пропорций фотографии путем удаления "ненужных" частей, оставляя "важные" нетронутыми;
- Латание - заменяет одну часть изображения заплаткой из другой части;
- Размер;
- Вырезать фрагмент;
- Вращение;
- Текст
В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: простое изменение размера фото; изменение размера фото и сохранение объектов; простое удаление; удаление в два шага; удаление с защитой; латание; надпись.
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Отзывы о программе Image Resize Guide
Мишаня про Image Resize Guide 1.0 [11-05-2009]
Я работая в этой программе.Программа очень удобная в пользовании.СПАСИБО большое разработчикам.
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