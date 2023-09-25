Image Resize Guide - программа для изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.

"Умно" изменяет размеры и пропорции изображения в зависимости от контекста. Удаляет "ненужные" части и сохраняет "важные" части неизмененными. Поможет удалить человека или объект с фото без заметных следов.

Программа содержит следующие инструменты изменения размера изображения и удаления объектов:

Умное удаление - удаляет объекты с фото без заметных следов;

Умный размер - контекстно зависимое изменение размеров и пропорций фотографии путем удаления "ненужных" частей, оставляя "важные" нетронутыми;

Латание - заменяет одну часть изображения заплаткой из другой части;

Размер;

Вырезать фрагмент;

Вращение;

Текст

В программу включены анимированные примеры обработки фотографий: простое изменение размера фото; изменение размера фото и сохранение объектов; простое удаление; удаление в два шага; удаление с защитой; латание; надпись.

Регистрационный ключ: J2LD3-55A4E-B5TGW-K6XPA