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Интернет Контроль Сервер для Windows

Описание
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Оценка: 4.48/5 голосов - 21
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 9000 руб.
Ограничение:35 дней
Версия:9.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Учет и контроль трафика - Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 12 596 | Статистика
Размер:864,32 Мб
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Интернет Контроль Сервер - мощный программный комплекс, который отделит Вашу корпоративную сеть от Интернета, контролируя все информационные потоки и осуществляя учет трафика. Включает в себя маршрутизатор, прокси-сервер, систему учета трафика и управления правами доступа, а также программа оснащена почтовым сервером с антиспам фильтром и антивирусом.

Ключевые особенности:

  • Полный учет трафика (по пользователям, группам, дням и месяцам, сетевым интерфейсам, блокам адресов, доменам и IP-адресам, портам и протоколам, mime-типам);
  • Отчеты по трафику;
  • Управление правами доступа пользователей (авторизация пользователей по IP адресу, авторизация пользователей по имени/паролю, VPN соединение (PPPoE, PPTP), запреты доступа по URL, запреты доступа IP-адресу ресурса, фильтрация контента по типу);
  • Возможность ограничения трафика по отделам, индивидуальным пользователям или конкретным Интернет-ресурсам;
  • Наличие межсетевого экрана (сетевая трансляции адресов NAT);
  • Встроенный антивирус для HTTP-трафика;
  • Возможность удаленного подключения пользователей по защищенным VPN соединениям;
  • Встроенный шейпер Интернет-канала, с поддержкой QoS;
  • Наличие сервера DHCP и сервера имен DNS;
  • Экстренная диагностика соединения;
  • Контроль состояния Интернет подключения;
  • Оповещение администратора о внештатных ситуациях;
  • Наличие постоянных обновлений;
  • Встроенный почтовый сервер, с возможностью создания неограниченного количества почтовых ящиков и ящиков-ссылок;
  • Антивирусный фильтр и антиспам;
  • Загрузчик почты с удаленного POP3 сервера;
  • Наличие ICQ снифера, который перехватывает и сохраняет логи всех icq-сообщений, проходящих через сервер;
  • Встроенный модуль веб и FTP сервера, который позволяет создать любое количество виртуальных веб серверов.
Что нового в Интернет Контроль Сервер 9.3.1?


Общее:

  • Исправлено отображение информации по лицензиям антивируса и антиспама Касперского
  • Исправлен доступ к конструктору отчётов для новых ролей пользователей


VPN:

  • Увеличена скорость работы SSTP-сетей
  • Исправлена генерация пулов адресов для пользователей VPN-сетей


Телефония:

  • Исправлено падение внешних звонков в диалплане на Lua
  • Исправлена передача номеров из телефонной книги ИКС на SIP-устройства


Веб-интерфейс:

  • Исправлены опечатки и отсутствующий перевод
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Отзывы о программе Интернет Контроль Сервер

Игорь про Интернет контроль сервер 5.1.11.28991 [30-10-2018]

ИКС - игрушка, которая отнимет ваши деньги и время. 30% заявленных функций не работает или работают криво! Вы будете себя ощущать вечным бета-тестером. Вы не будете контролировать ваш Gate в интернет, за вас это будет делать техподдержка. Для опытного системного администратора это кошмар)
3 | 3 | Ответить

Игорь в ответ Игорь про Интернет контроль сервер 5.1.11.28991 [01-11-2018]

Добрый день, Игорь! Для понимания сложившейся ситуации и решения возникших у вас проблем, могу рекомендовать обратиться к персональному менеджеру. К сожалению, в вашем отзыве больше эмоций, чем конкретики. Уверен, наши специалисты дадут исчерпывающие комментарии.
3 | 3 | Ответить

Сергей про Интернет контроль сервер 4.9.10.25105 [08-10-2017]

Купили эту программу, ни дня не проработала в нормальном режиме, постоянно не пускала пользователей в интернет, 5 версия вообще не смогла установиться, служба поддержки ничего не может сделать, в итоге удалили.
5 | 7 | Ответить

Игорь в ответ Сергей про Интернет контроль сервер 5.1.11.28991 [09-10-2017]

По умолчанию при настройке программы и заведении пользователя ему все разрешено. Создавая запрещающие правила или используя категории трафика вы можете запрещать. Видимо сайты были внесены в данные категории. На какое железо или какую виртуальную машину не смогла установиться программа? Какая ошибка появлялась?
3 | 7 | Ответить

Вел про Интернет контроль сервер 4.6.0.17303-2013.11.05 [03-06-2014]

Мда насколько не вменяемые бывают люди, прямо без Виновххряка жить не могут. Читать умеешь?? "Ядро системы обновлено до версии FreeBSD 8.4;" это же линуха, Ты еще на Махе или Андроиде Setup.exe поищи ))))))))))))))
4 | 2 | Ответить

Юрий в ответ Вел про Интернет контроль сервер 4.7.3.19613-2014.10.20 [13-04-2016]

FreeBSD это Unix подобная, но не Linux. Есть похожие элементы.
И FreeBSD для очень опытных.
Но согласен совсем не виндовс.
В данном случае эти моменты не существенны, ибо в систему лезть совсем не надо. Всё настраивается в интерфейсе.
2 | 3 | Ответить

Slava про Интернет контроль сервер 4.4.3.14756-2013.01.14 [20-03-2013]

Один из лучших программных интернет шлюзов, бесплатная версия вполне достаточна для небольших организаций
3 | 3 | Ответить

Игорь про Интернет контроль сервер 4.4.3.14756-2013.01.14 [11-02-2013]

Эта программа не под Windows. Она устанавливается на голое железо, либо на виртуальную машину.
Вам нужно:
Скачать образ с демо-версией системы
Записать на компакт-диск
Включите в BIOS режим доступа к диску LBA
Загрузить этот компьютер с компакт-диска
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