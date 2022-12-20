Отзывы о программе Интернет Контроль Сервер

Игорь ИКС - игрушка, которая отнимет ваши деньги и время. 30% заявленных функций не работает или работают криво! Вы будете себя ощущать вечным бета-тестером. Вы не будете контролировать ваш Gate в интернет, за вас это будет делать техподдержка. Для опытного системного администратора это кошмар)

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Игорь Игорь Добрый день, Игорь! Для понимания сложившейся ситуации и решения возникших у вас проблем, могу рекомендовать обратиться к персональному менеджеру. К сожалению, в вашем отзыве больше эмоций, чем конкретики. Уверен, наши специалисты дадут исчерпывающие комментарии.

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Сергей Купили эту программу, ни дня не проработала в нормальном режиме, постоянно не пускала пользователей в интернет, 5 версия вообще не смогла установиться, служба поддержки ничего не может сделать, в итоге удалили.

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Игорь Сергей По умолчанию при настройке программы и заведении пользователя ему все разрешено. Создавая запрещающие правила или используя категории трафика вы можете запрещать. Видимо сайты были внесены в данные категории. На какое железо или какую виртуальную машину не смогла установиться программа? Какая ошибка появлялась?

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Вел Мда насколько не вменяемые бывают люди, прямо без Виновххряка жить не могут. Читать умеешь?? "Ядро системы обновлено до версии FreeBSD 8.4;" это же линуха, Ты еще на Махе или Андроиде Setup.exe поищи ))))))))))))))

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Юрий Вел FreeBSD это Unix подобная, но не Linux. Есть похожие элементы.

И FreeBSD для очень опытных.

Но согласен совсем не виндовс.

В данном случае эти моменты не существенны, ибо в систему лезть совсем не надо. Всё настраивается в интерфейсе.

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Slava Один из лучших программных интернет шлюзов, бесплатная версия вполне достаточна для небольших организаций

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