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NetworkTrafficView 2.20
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4.53 из 5, всего оценок - 17
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- Рейтинг программы - 4.53 из 5
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NetworkTrafficView - удобный инструмент сетевого мониторинга, который перехватывает пакеты, проходящие через сетевой адаптер, и отображает общую статистику о сетевом трафике.
С помощью программы пользователь получает массу полезной информации, как например тип Ethernet (IPv4, IPv6, ARP), IP-протокол (TCP, UDP, ICMP), исходный адрес, порт источника, размер пакетов, общий объем данных, скорость передачи, средний размер пакета и многое другое. Утилита не требует инсталляции.
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Отзывы о программе NetworkTrafficView
Alex про NetworkTrafficView 2.05 [21-01-2017]
Ребята, Вашему сайту грандиозное спасибо за софт, уже забыл когда начал им пользоваться. Можно как-то на серваке эти Амиго и Яндекс заблокировать. Они уже как вирусня определяются. P.s. Работы сисадмину добавляет.
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Crip про NetworkTrafficView 2.00 [03-10-2015]
Норм работает на win7 X64. Мониторинг всех сессий установления связи и много много
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Рома про NetworkTrafficView 1.86 [08-11-2014]
Отлично аботает в win 8.1
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Иван про NetworkTrafficView 1.76 [11-09-2013]
Не работает на Windows 8 :-(
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