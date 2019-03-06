NetworkTrafficView для Windows

NetworkTrafficView 2.20

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Описание NetworkTrafficView 2.20Описание   Скачать NetworkTrafficView 2.20СКАЧАТЬ (114 Кб) Скриншоты NetworkTrafficView 2.20Скриншоты (3)   Статистика NetworkTrafficView 2.20Статистика   Отзывы о NetworkTrafficView 2.20Отзывы (4)  
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4.53 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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NetworkTrafficView - удобный инструмент сетевого мониторинга, который перехватывает пакеты, проходящие через сетевой адаптер, и отображает общую статистику о сетевом трафике.

С помощью программы пользователь получает массу полезной информации, как например тип Ethernet (IPv4, IPv6, ARP), IP-протокол (TCP, UDP, ICMP), исходный адрес, порт источника, размер пакетов, общий объем данных, скорость передачи, средний размер пакета и многое другое. Утилита не требует инсталляции.

NetworkTrafficView
NetworkTrafficView
NetworkTrafficView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 37 477
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Учет и контроль трафика
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Отзывы о программе NetworkTrafficView

Alex про NetworkTrafficView 2.05 [21-01-2017]

Ребята, Вашему сайту грандиозное спасибо за софт, уже забыл когда начал им пользоваться. Можно как-то на серваке эти Амиго и Яндекс заблокировать. Они уже как вирусня определяются. P.s. Работы сисадмину добавляет.
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Crip про NetworkTrafficView 2.00 [03-10-2015]

Норм работает на win7 X64. Мониторинг всех сессий установления связи и много много
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Рома про NetworkTrafficView 1.86 [08-11-2014]

Отлично аботает в win 8.1
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Иван про NetworkTrafficView 1.76 [11-09-2013]

Не работает на Windows 8 :-(
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