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Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802
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4.53 из 5, всего оценок - 737
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- Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, malware, хакерские атаки). Включает в себя антивирус Comodo AntiVirus, фаервол Comodo Firewall и специальный модуль защиты Comodo Defense+.
- Обнаруживает, блокирует и уничтожает вирусы.
- Проактивная защита.
- Эвристический анализ.
- Защита от интернет-атак.
- Ежедневные, автоматические обновления антивирусных баз
- Защита от переполнения буфера.
- Защита от несанкционированного доступа и вирусов.
- Защита важных системных файлов и записей реестра от внутренних атак.
- Изолирование подозрительных файлов в карантин для предотвращения заражения ПК.
- Система отражения от внешних угроз - Host Intrusion Prevention Systems.
- Использование технологии Sandbox (песочница).
- Контроль за работой приложений и блокировка потенциально опасных операций по заданным критериям.
- Встроенный планировщик сканирования.
Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.
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Отзывы о программе Comodo Internet Security Free
Сергей про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6728 [03-01-2019]
Я так смотрю и вирусов-то не видно что-то, раньше постоянно что-то цеплялось. Наверное,Win 10 уже не так подвержен заражению и необходимость, особенно платных, антивирусов падает. Как-то спокойно, даже пугает...
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vaduschok про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6728 [12-11-2018]
Comodo-швейцарские часики, спасибо студентам и даже бесплатный...каспер просто глюк -вымогатель.
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Merlin про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6710 [03-10-2018]
CIS 11 прекрасно работает. Ничего не тормозит, ничего бесследно не исчезает. Про вечный спор о том "какой антивирь из ТOP 10 круче" могу сказать, что у каждого психа свой план.
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Traktor про Comodo Internet Security Free 10.2.0.6514 [22-03-2018]
Попробовал, недели две. Настроил. Ресурсов тянет немного, по диспечеру - вот только win7*64 работает медленно, думает с открытием окон, программ, стартом - я как-то привык к быстрой работе и отклику. Вся эффективность - удалил старый инсталятор с трояном, который и так был известен мне, так.. валялся. Последней каплей стало то, что после обновы он любезно предложил мне установить элементы яндекса, снес - все в порядке и работает как положено. Единственый антивирь, вызывающий у мну хоть какое-то уважение - доктор веб, а комодо как был раньше хламом, так и остался. А плацебо, оно такое плацебо.
И отзывы, о прямых руках, не жизненно. НЕ ВЕРЮ.
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Сергей про Comodo Internet Security Free 10.2.0.6514 [28-02-2018]
Я наблюдаю,что антивирусы в процессе использования начинают тупить и требуют переустановки. Также и c Comodo. А так что Касперский Free, что Comodo по степени защиты одинаково, единственное, что при участии Касперского нет файлов куки при сканировании Hitman pro
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