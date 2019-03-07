Comodo Internet Security Free

Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.

360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает