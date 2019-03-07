Comodo Internet Security Free для Windows

Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802

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Описание Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802Описание   Скачать Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802СКАЧАТЬ (5,35 Мб) Скриншоты Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802Скриншоты (13)   Статистика Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802Статистика   Отзывы о Comodo Internet Security Free 11.0.0.6802Отзывы (446)  
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4.53 из 5, всего оценок - 737
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Comodo Internet Security Free - бесплатный инструмент комплексной защиты ПК от всевозможных интернет-угроз (вирусы, трояны, malware, хакерские атаки). Включает в себя антивирус Comodo AntiVirus, фаервол Comodo Firewall и специальный модуль защиты Comodo Defense+.

  • Обнаруживает, блокирует и уничтожает вирусы.
  • Проактивная защита.
  • Эвристический анализ.
  • Защита от интернет-атак.
  • Ежедневные, автоматические обновления антивирусных баз
  • Защита от переполнения буфера.
  • Защита от несанкционированного доступа и вирусов.
  • Защита важных системных файлов и записей реестра от внутренних атак.
  • Изолирование подозрительных файлов в карантин для предотвращения заражения ПК.
  • Система отражения от внешних угроз - Host Intrusion Prevention Systems.
  • Использование технологии Sandbox (песочница).
  • Контроль за работой приложений и блокировка потенциально опасных операций по заданным критериям.
  • Встроенный планировщик сканирования.

Кроме этого, Comodo Internet Security содержит систему рекомендаций ThreatCast, которая собирает информацию о решениях других пользователей относительно определенных действий на компьютере пользователя. Данные отображаются в окне предупреждения, давая пользователю представление о безопасности или опасности действия.

Comodo Internet Security Free
Comodo Internet Security Free
Comodo Internet Security Free
Comodo Internet Security Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 45 652
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Comodo Internet Security Free

Сергей про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6728 [03-01-2019]

Я так смотрю и вирусов-то не видно что-то, раньше постоянно что-то цеплялось. Наверное,Win 10 уже не так подвержен заражению и необходимость, особенно платных, антивирусов падает. Как-то спокойно, даже пугает...
1 | | Ответить

vaduschok про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6728 [12-11-2018]

Comodo-швейцарские часики, спасибо студентам и даже бесплатный...каспер просто глюк -вымогатель.
2 | | Ответить

Merlin про Comodo Internet Security Free 11.0.0.6710 [03-10-2018]

CIS 11 прекрасно работает. Ничего не тормозит, ничего бесследно не исчезает. Про вечный спор о том "какой антивирь из ТOP 10 круче" могу сказать, что у каждого психа свой план.
1 | 1 | Ответить

Traktor про Comodo Internet Security Free 10.2.0.6514 [22-03-2018]

Попробовал, недели две. Настроил. Ресурсов тянет немного, по диспечеру - вот только win7*64 работает медленно, думает с открытием окон, программ, стартом - я как-то привык к быстрой работе и отклику. Вся эффективность - удалил старый инсталятор с трояном, который и так был известен мне, так.. валялся. Последней каплей стало то, что после обновы он любезно предложил мне установить элементы яндекса, снес - все в порядке и работает как положено. Единственый антивирь, вызывающий у мну хоть какое-то уважение - доктор веб, а комодо как был раньше хламом, так и остался. А плацебо, оно такое плацебо.
И отзывы, о прямых руках, не жизненно. НЕ ВЕРЮ.
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Сергей про Comodo Internet Security Free 10.2.0.6514 [28-02-2018]

Я наблюдаю,что антивирусы в процессе использования начинают тупить и требуют переустановки. Также и c Comodo. А так что Касперский Free, что Comodo по степени защиты одинаково, единственное, что при участии Касперского нет файлов куки при сканировании Hitman pro
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