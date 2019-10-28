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Dr.Web Security Space 12.0 (от 25.10.2019)
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4.52 из 5, всего оценок - 77
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- Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Dr.Web Security Space - комплексная, многоуровневая защита вашего компьютера. Обеспечивает защиту системной памяти, жестких дисков и сменных носителей от проникновений вирусов, руткитов, троянских программ, шпионского и рекламного ПО, хакерских утилит и различных вредоносных объектов из любых внешних источников.
В свой состав включает: антивирус, антишпион, антируткит с проверкой в фоновом режиме, облачный веб-антивирус, превентивную защиту с расширенными возможностями, родительский контроль и антиспам, в сочетании с дополнительной защитой от сетевых атак, благодаря встроенному фаерволу Dr.Web Firewall.
Особенности:
- Dr.Web Сканер - антивирусный сканер, который запускается либо по запросу пользователя либо по расписанию. В его состав входит Dr.Web Shield, позволяющий эффективно обнаруживать скрывающиеся в системе вирусы (руткиты) и stealth-вирусы
- SpIDer Guard - антивирусный монитор, постоянно находящийся в оперативной памяти и проверяющий "на лету" обращения к файлам на дисках, дискетах, CD/DVD/Blue-ray дисководах, Flash- и смарт-картах
- Антируткит Dr.Web (Anti-rootkit API, arkapi) - фоновое сканирование на руткиты и новый arkapi
- Превентивная защита - защита системы от заражения путем блокирования автоматической модификации критических объектов Windows, а также контроля некоторых небезопасных действий. Технология Dr.Web ShellGuard несигнатурной (поведенческой) блокировки Dr.Web Process Heuristic в системе Превентивной защиты Dr.Web убережет от атак с использованием уязвимостей "нулевого дня"
- SpIDer Mail - почтовый антивирус, перехватывающий обращения любых почтовых клиентов компьютера к почтовым серверам по протоколам POP3/SMTP/IMAP4/NNTP. Также осуществляет проверку корреспонденции на спам с помощью Антиспама Dr.Web
- SpIDer Gate - проверяет входящий и исходящий HTTP-трафик и блокирует передачу объектов, содержащих вредоносные программы
- Родительский контроль - осуществляется ограничение доступа пользователя к ресурсам, содержащимся как локально, на самом ПК, так и в сети. Имеет возможность ограничения времени работы пользователя в сети и за компьютером, поддержку учетных записей Windows, контроль доступа к внешним устройствам (USB, клавиатуры, сетевые карты, COM/LPT порты и т.д.) в режиме полной блокировки или уведомления пользователей о попытке доступа к устройству.
- Модуль автоматического обновления, позволяющий обновлять базы вирусов несколько раз в день
- SpIDer Agent - модуль управления, с помощью которого осуществляется запуск и настройка компонентов Dr.Web Security Space
- Модуль самозащиты Dr.Web SelfPROtect
- Защита от потери данных (резервное копирование)
- Блокировка съемных устройств
- Dr.Web HyperVisor - компонент, усиливающий самозащиту Dr.Web путем использования возможностей современных процессоров. Компонент запускается и работает ниже уровня операционной системы, что обеспечивает контроль всех программ, процессов и работы самой ОС, а также невозможность перехвата вредоносными программами контроля над защищаемой Dr.Web системой
- Dr.Web Firewall - персональный межсетевой экран, предназначенный для защиты ПК от несанкционированного доступа извне и предотвращения утечки важных данных по сети
- Антивирусная сеть - позволит управлять антивирусами Dr.Web, установленными на компьютерах в пределах одной локальной сети, в удаленном режиме - без установки Центра управления Dr.Web
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Отзывы о программе Dr.Web Security Space
владимир про Dr.Web Security Space 11.0.5.9280 (от 02.10.2017) [17-03-2018]
постоянно пишет -обнаружены и обезврежены 4 угрозы .удаляю эти угрозы ,а он опять за своё. так от куда они берутся ,если они уже обезврежены?
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владимир про Dr.Web Security Space 11.0.5.9280 (от 02.10.2017) [16-03-2018]
раз 20 удалял из карантина сброшеные DWSS11.0 они там снова появляются все те же mydrop7
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Yruiy про Dr.Web Security Space 11.0 (от 26.05.2016) [08-07-2016]
Пользуюсь больше 5 лет.Антивирус устраивает всеми параметрами.
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Yuriy про Dr.Web Security Space 11.0 (от 26.05.2016) [08-07-2016]
Антивирус бомба
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Мимо проходящий про Dr.Web Security Space 11.0.1.2030 [16-02-2016]
у меня стоит проц 4 ядерный Intel q6600 со степпингом G0 оперативы 4гиг. и видюхой geforce gtx 650. нагрузка dr.web security space 11.0.0 в цп составляет около 400 мб. Лично меня все устраивает и нихера не подвисает. единственное - это когда на полной проверке сканирует систему, то немного влияет на игру NFS The Run.Для меня это несущественный минус. Стоял бесплатный Аваст, лично меня он не впечатлил. Все пишут что Dr.Web херня, отстой, и тд. Нет я не засланный казачок или там проплаченный вэбом. Просто почитайте здесь http://www.drweb.ru/?lng=ru и сделайте вывод. Мне интересно лишь одно-единственное: Почему Госслужбы РФ пользуются именно Dr.Web???? А не допустим Касперским или тем же бесплатным Аваст??? И я о том же. Так что видимо не стоит судить так строго данный продукт. У меня стоит как я уже выше указал Dr.Web Security Spase 11.0.0 в настройках полно функций и если правильно настроить, думаю продукт вас порадует. Спасибо за внимание и понимание!!!
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