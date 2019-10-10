ESET NOD32 Internet Security для Windows

ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0

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Описание ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0Описание   Скачать ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0СКАЧАТЬ (55,54 Мб) Скриншоты ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0Скриншоты (7)   Статистика ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0Статистика   Отзывы о ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0Отзывы (1)  
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4.09 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
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ESET NOD32 Internet Security - комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера, которое позволяет эффективно находить и устранять все виды угроз, включая вирусы, руткиты, программы-вымогатели и шпионские программы.

Приложение надежно защищает ПК от всех разновидностей вредоносного ПО, в том числе использующего уязвимости в популярных программах, а также блокирует целевые атаки и эксплойты. Кроме этого функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные.

ESET NOD32 Internet Security включает в себя, такие инструменты как антивирус, антишпион, антифишинг и антиспам, сканер UEFI, персональный файервол, модуль Антивор, Родительский контроль, встроенную защиту домашней сети и веб-камеры, функцию расширенного сканирования памяти и многое другое.

Также следует отметить наличие автоматической защиты финансовых транзакций в интернет-банке, уведомление о несанкционированных попытках доступа к веб-камере, проверка роутера и подключенных к сети устройств на уязвимости и пр.

Ключевые особенности:

  • Антивирус и Антишпион.
  • Защита от ботнетов, эксплойтов и сетевых атак.
  • Расширенное сканирование памяти.
  • Облачное сканирование.
  • Сканирование при загрузке файлов.
  • Сканирование в момент простоя системы.
  • Система предотвращения вторжений (HIPS).
  • Защита от скрипт-атак и программ-вымогателей.
  • Сканер UEFI.
  • Защита веб-камер и домашней сети.
  • Персональный файервол.
  • Защита онлайн-платежей.
  • Антифишинг.
  • Контроль устройств.
  • Антиспам.
  • Родительский контроль.
  • Игровой режим.
  • Наличие модуля Антивор.
  • Наличие встроенного инструмента диагностики ESET SysInspector.
  • Низкое влияние на системные ресурсы.
Что нового в ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0?
  • После обновления Защитник Windows отключается, если был до этого включен.
  • Исправлены проблемы с интерфейсом при подтверждении «даты рождения» с помощью клавиатуры
  • Исправлены мелкие проблемы и ошибки локализации
ESET NOD32 Internet Security
ESET NOD32 Internet Security
ESET NOD32 Internet Security
ESET NOD32 Internet Security
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1950 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе ESET NOD32 Internet Security

Vadim про ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0 [22-03-2018]

Поставил я сие чудо и запретил он мне сайты просматривать в интернете вообще - сначала картинки товаров в мвидео не показывал, а потом вообще обрубил доступ ко всем сайтам...мдэ
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