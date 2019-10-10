ESET NOD32 Internet Security - комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера, которое позволяет эффективно находить и устранять все виды угроз, включая вирусы, руткиты, программы-вымогатели и шпионские программы.

Приложение надежно защищает ПК от всех разновидностей вредоносного ПО, в том числе использующего уязвимости в популярных программах, а также блокирует целевые атаки и эксплойты. Кроме этого функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные.

ESET NOD32 Internet Security включает в себя, такие инструменты как антивирус, антишпион, антифишинг и антиспам, сканер UEFI, персональный файервол, модуль Антивор, Родительский контроль, встроенную защиту домашней сети и веб-камеры, функцию расширенного сканирования памяти и многое другое.

Также следует отметить наличие автоматической защиты финансовых транзакций в интернет-банке, уведомление о несанкционированных попытках доступа к веб-камере, проверка роутера и подключенных к сети устройств на уязвимости и пр.

Ключевые особенности: