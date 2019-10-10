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ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0
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4.09 из 5, всего оценок - 11
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- Рейтинг программы - 4.09 из 5
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ESET NOD32 Internet Security - комплексное антивирусное решение для максимальной защиты компьютера, которое позволяет эффективно находить и устранять все виды угроз, включая вирусы, руткиты, программы-вымогатели и шпионские программы.
Приложение надежно защищает ПК от всех разновидностей вредоносного ПО, в том числе использующего уязвимости в популярных программах, а также блокирует целевые атаки и эксплойты. Кроме этого функция защиты от фишинга оберегает от мошеннических сайтов, крадущих личные данные, такие как логины и пароли или данные.
ESET NOD32 Internet Security включает в себя, такие инструменты как антивирус, антишпион, антифишинг и антиспам, сканер UEFI, персональный файервол, модуль Антивор, Родительский контроль, встроенную защиту домашней сети и веб-камеры, функцию расширенного сканирования памяти и многое другое.
Также следует отметить наличие автоматической защиты финансовых транзакций в интернет-банке, уведомление о несанкционированных попытках доступа к веб-камере, проверка роутера и подключенных к сети устройств на уязвимости и пр.
Ключевые особенности:
- Антивирус и Антишпион.
- Защита от ботнетов, эксплойтов и сетевых атак.
- Расширенное сканирование памяти.
- Облачное сканирование.
- Сканирование при загрузке файлов.
- Сканирование в момент простоя системы.
- Система предотвращения вторжений (HIPS).
- Защита от скрипт-атак и программ-вымогателей.
- Сканер UEFI.
- Защита веб-камер и домашней сети.
- Персональный файервол.
- Защита онлайн-платежей.
- Антифишинг.
- Контроль устройств.
- Антиспам.
- Родительский контроль.
- Игровой режим.
- Наличие модуля Антивор.
- Наличие встроенного инструмента диагностики ESET SysInspector.
- Низкое влияние на системные ресурсы.
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|Что нового в ESET NOD32 Internet Security 12.2.30.0?
- После обновления Защитник Windows отключается, если был до этого включен.
- Исправлены проблемы с интерфейсом при подтверждении «даты рождения» с помощью клавиатуры
- Исправлены мелкие проблемы и ошибки локализации
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Отзывы о программе ESET NOD32 Internet Security
Vadim про ESET NOD32 Internet Security 11.1.42.0 [22-03-2018]
Поставил я сие чудо и запретил он мне сайты просматривать в интернете вообще - сначала картинки товаров в мвидео не показывал, а потом вообще обрубил доступ ко всем сайтам...мдэ
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