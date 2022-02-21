Kaspersky для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 16.99$
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|21.5.11.384 Basic / Standard / Plus | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|319,47 Мб
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Kaspersky Basic / Standard / Plus - набор комплексных антивирусных продуктов следующего поколения от Лаборатории Касперского, предлагающих надежную защиту в режиме реального времени от всевозможных вирусов, вредоносных и нежелательных программ, фишинговых сайтов, сетевых и онлайн-угроз, а также других угроз безопасности.
Решение включает несколько тарифных планов, различающихся по уровню защиты и количеству функций и сервисов, доступных пользователям. Начальный план Basic ограничен защитой компьютеров под управлением Windows и включает только базовую защиту от вирусов, интернет-угроз и сетевых атак.
Последующие планы поддерживают все типы устройств с возрастающей функциональностью и количеством инструментов для оптимизации работы устройства. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать подходящий уровень защиты. Так например, Kaspersky Standard кроме всех возможностей версии Basic, предлагает дополнительную защиту, в которую входят сетевой экран, мониторинг сети, блокировщик рекламы и отслеживания, защиту веб-камеры и некоторые другие функции безопасности. Также данная версия включает инструменты оптимизации и ускорения операционной системы, а также менеджер установленных программ и уничтожитель файлов, и защита для мобильного устройства.
Самая многофункциональная версия - Kaspersky Plus, которая помимо всех вышеперечисленных функций, представляет встроенный VPN, инструменты резервного копирования и защиты файлов, а также поиск утечки персональных данных.
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