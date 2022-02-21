Kaspersky Basic / Standard / Plus - набор комплексных антивирусных продуктов следующего поколения от Лаборатории Касперского, предлагающих надежную защиту в режиме реального времени от всевозможных вирусов, вредоносных и нежелательных программ, фишинговых сайтов, сетевых и онлайн-угроз, а также других угроз безопасности.

Решение включает несколько тарифных планов, различающихся по уровню защиты и количеству функций и сервисов, доступных пользователям. Начальный план Basic ограничен защитой компьютеров под управлением Windows и включает только базовую защиту от вирусов, интернет-угроз и сетевых атак.

Последующие планы поддерживают все типы устройств с возрастающей функциональностью и количеством инструментов для оптимизации работы устройства. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать подходящий уровень защиты. Так например, Kaspersky Standard кроме всех возможностей версии Basic, предлагает дополнительную защиту, в которую входят сетевой экран, мониторинг сети, блокировщик рекламы и отслеживания, защиту веб-камеры и некоторые другие функции безопасности. Также данная версия включает инструменты оптимизации и ускорения операционной системы, а также менеджер установленных программ и уничтожитель файлов, и защита для мобильного устройства.

Самая многофункциональная версия - Kaspersky Plus, которая помимо всех вышеперечисленных функций, представляет встроенный VPN, инструменты резервного копирования и защиты файлов, а также поиск утечки персональных данных.