Bitvise SSH Client для Windows

Bitvise SSH Client 8.25

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Описание Bitvise SSH Client 8.25Описание   Скачать Bitvise SSH Client 8.25СКАЧАТЬ (21,06 Мб) Скриншоты Bitvise SSH Client 8.25Скриншоты (7)   Статистика Bitvise SSH Client 8.25Статистика   Отзывы о Bitvise SSH Client 8.25Отзывы (0)  
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Bitvise SSH Client - бесплатный SSH-клиент, обеспечивающий безопасное подсоединение к терминалу. Идеально подходит для удаленного серверного администрирования при использовании SSH. Работает с протоколом sftp, также поддерживает работу с протоколами xterm, bvterm и т.д.

Позволяет полностью настраивать все параметры из командной строки. Может удалённо настраивать ssh сервер. Поддерживает TCP/IP, предоставляя ручную настройку интегрированных SOCKS и HTTP прокси для динамичного следования, имеет сильную систему автосоединения, мосты FTP-в-SFTP протоколов.

Возможности Bitvise SSH Client:

  • Поддержка аутентификации RSA и DSA с простым управлением пользователем.
  • Мощные свойства SSH порта для передачи.
  • Динамическая передача через интегрированные прокси-серверы SOCKS и HTTP CONNECT.
  • Автоматическое восстановление.
  • Удаленное управление рабочим столом.
  • Рекурсивная передача вложенных папок.
  • Удаленное конфигурирование: все настройки WinSSHD с помощью Bitvise SSH Client могут быть отлажены дистанционно.
  • Высокая скорость при подключении к WinSSHD.
  • Эмуляция терминала производится в стандартной консоли Windows.
  • Возможность работы через прокси, либо другие серверы.
  • Множество настроек порта передачи. Возможность переадресации портов, в том числе и динамической.
Скриншоты Bitvise SSH Client:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 173
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Отзывы о программе Bitvise SSH Client

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