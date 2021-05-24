Bible — читайте Библию на своем Android-смартфоне. Вы можете загрузить один или несколько переводов Священного Писания. Оболочка поддерживает настройку размера шрифта, две цветовые схемы, удобную систему перехода по книгам и разделам, возможность выделять стихи или цитаты цветом.

Существует система закладок, сотни планов чтения, десятки языков и огромное количество переводов, включая Синодальный перевод, Новый Завет В. Журомского, Перевод Кулакова, Перевод WBTC, Слово Жизни (RSZ) и др. Полные функции приложения доступны только при наличии интернета, в оффлайне доступны только те материалы, которые вы скачивали отдельно.