Bible для Android

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Оценка: 4.36/5 голосов - 14
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.23.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Белорусский
Разработчик:
Категория:Религия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 15 811 | Статистика
Размер:21,67 Мб
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Bible скриншот № 4

Bible — читайте Библию на своем Android-смартфоне. Вы можете загрузить один или несколько переводов Священного Писания. Оболочка поддерживает настройку размера шрифта, две цветовые схемы, удобную систему перехода по книгам и разделам, возможность выделять стихи или цитаты цветом.

Существует система закладок, сотни планов чтения, десятки языков и огромное количество переводов, включая Синодальный перевод, Новый Завет В. Журомского, Перевод Кулакова, Перевод WBTC, Слово Жизни (RSZ) и др. Полные функции приложения доступны только при наличии интернета, в оффлайне доступны только те материалы, которые вы скачивали отдельно. 

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Отзывы о программе Bible

паша про Bible 3.1 для Android [04-05-2011]

Класно!!! а на симбион є така сама ???
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