Bible для Android
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 14
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.23.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Белорусский
|Разработчик:
|LifeChurch.tv
|Категория:
|Религия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 15 811 | Статистика
|Размер:
|21,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Bible — читайте Библию на своем Android-смартфоне. Вы можете загрузить один или несколько переводов Священного Писания. Оболочка поддерживает настройку размера шрифта, две цветовые схемы, удобную систему перехода по книгам и разделам, возможность выделять стихи или цитаты цветом.
Существует система закладок, сотни планов чтения, десятки языков и огромное количество переводов, включая Синодальный перевод, Новый Завет В. Журомского, Перевод Кулакова, Перевод WBTC, Слово Жизни (RSZ) и др. Полные функции приложения доступны только при наличии интернета, в оффлайне доступны только те материалы, которые вы скачивали отдельно.
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