aCar для Android
|Оценка:
|3.57/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Armond Avanes
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 190 | Статистика
|Размер:
|47.61 Мб
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aCar – журнал учета расходов на ваш автомобиль. Заправки, пробег, технический осмотр, услуги, расходы, дорожно-транспортные происшествия – все это теперь будет под вашим пристальным контролем.
Ведите учет для легковых и грузовых автомобилей и даже для велосипеда.
Основные возможности приложения:
- Удобный интерфейс.
- Резервное копирование и синхронизация данных с помощью веб-сайта fuelly.com.
- Запись заправок, услуг, расходов и поездок (бизнес, личная и т.д.).
- Расход топлива.
- Поддержка различных единиц измерения (километры, мили, галлоны, литры)
- Фотографии ваших автомобилей.
- Усовершенствованная система напоминаний.
- Подробная статистика для вашего автомобиля.
- Географическое местоположение.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе aCar
Константин про aCar 1.2.0 для Android [05-05-2010]
Вот и нафиг она на английском??? Машина Японская Я РУССКИЙ, в школе учил Немецкий... :)
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