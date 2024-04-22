aCar для Android

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Оценка: 3.57/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Авто
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 190 | Статистика
Размер:47.61 Мб
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aCar – журнал учета расходов на ваш автомобиль. Заправки, пробег, технический осмотр, услуги, расходы, дорожно-транспортные происшествия – все это теперь будет под вашим пристальным контролем.

Ведите учет для легковых и грузовых автомобилей и даже для велосипеда.

Основные возможности приложения:

  • Удобный интерфейс.
  • Резервное копирование и синхронизация данных с помощью веб-сайта fuelly.com.
  • Запись заправок, услуг, расходов и поездок (бизнес, личная и т.д.).
  • Расход топлива.
  • Поддержка различных единиц измерения (километры, мили, галлоны, литры)
  • Фотографии ваших автомобилей.
  • Усовершенствованная система напоминаний.
  • Подробная статистика для вашего автомобиля.
  • Географическое местоположение.
Что нового в aCar 5.6.6?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе aCar

Константин про aCar 1.2.0 для Android [05-05-2010]

Вот и нафиг она на английском??? Машина Японская Я РУССКИЙ, в школе учил Немецкий... :)
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