Focus To-Do для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pomodoro Timer & To Do List
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24,24 Мб
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Focus To-Do - удобное приложение, которое совмещает в себе менеджер задач и таймер Pomodoro. Совмещая список дел и технику Pomodoro, приложение может записывать и группировать задачи в списки, запускать таймер, напоминать о важных задачах, следить за временем, потраченным на работу. Focus To-Do синхронизирует данные между телефоном и компьютером, поэтому вы получите доступ к своим задачам отовсюду.
Основные функции Focus To-Do:
- Таймер Pomodoro.
- Организация задач, планировщик расписания, напоминания, трекер привычек, трекер времени.
- Пауза и продолжение Pomodoro.
- Приоритеты задач.
- Заметки.
- Изменение длительности и времени отдыха.
- Уведомления об окончании.
- Поддержка короткого и долгого отдыха.
- Пропуск отдыха после Pomodoro.
- Непрерывный режим.
- Детальная статистика распределения вашего времени, завершенных задач.
- Отчеты за день, за неделю, за месяц.
- Синхронизация на всех платформах.
- Белый список приложений.
- Различные напоминания.
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