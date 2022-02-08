Focus To-Do для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24,24 Мб
СКАЧАТЬ
Focus To-Do скриншот № 1
Focus To-Do скриншот № 2
Focus To-Do скриншот № 3
Focus To-Do скриншот № 4

Focus To-Do - удобное приложение, которое совмещает в себе менеджер задач и таймер Pomodoro. Совмещая список дел и технику Pomodoro, приложение может записывать и группировать задачи в списки, запускать таймер, напоминать о важных задачах, следить за временем, потраченным на работу. Focus To-Do синхронизирует данные между телефоном и компьютером, поэтому вы получите доступ к своим задачам отовсюду.

Основные функции Focus To-Do:

  • Таймер Pomodoro.
  • Организация задач, планировщик расписания, напоминания, трекер привычек, трекер времени.
  • Пауза и продолжение Pomodoro.
  • Приоритеты задач.
  • Заметки.
  • Изменение длительности и времени отдыха.
  • Уведомления об окончании.
  • Поддержка короткого и долгого отдыха.
  • Пропуск отдыха после Pomodoro.
  • Непрерывный режим.
  • Детальная статистика распределения вашего времени, завершенных задач.
  • Отчеты за день, за неделю, за месяц.
  • Синхронизация на всех платформах.
  • Белый список приложений.
  • Различные напоминания.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Говорящий будильник плюсГоворящий будильник плюс 4.5.5

Приложение, которое умеет озвучивать время и заданные пользователем сообщения....

скачать WeeklieWeeklie 1.5.1

Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...

скачать Alarm Clock Xtreme FreeAlarm Clock Xtreme Free 7.1.0

Бесплатный будильник, с таймером и секундомером для Android-устройств, который предлагает...

скачать Трекер привычек LoopТрекер привычек Loop 2.0.3

Мобильный трекер привычек для мобильных Android-устройств, который помогает развивать и...

скачать Microsoft To-DoMicrosoft To-Do 2.60.237

Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют...

скачать Скользящий ГрафикСкользящий График 2.2.1

Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое станет незаменимым помощником...

Отзывы о программе Focus To-Do

Admin

Отзывов о программе Focus To-Do 11.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв