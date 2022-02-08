Focus To-Do - удобное приложение, которое совмещает в себе менеджер задач и таймер Pomodoro. Совмещая список дел и технику Pomodoro, приложение может записывать и группировать задачи в списки, запускать таймер, напоминать о важных задачах, следить за временем, потраченным на работу. Focus To-Do синхронизирует данные между телефоном и компьютером, поэтому вы получите доступ к своим задачам отовсюду.

Основные функции Focus To-Do: