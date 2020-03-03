Календарь+ для Android

Календарь+ 1.08.60 для Android

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Описание Календарь+ 1.08.60 для AndroidОписание   Скачать Календарь+ 1.08.60 для AndroidСКАЧАТЬ (7,43 Мб) Скриншоты Календарь+ 1.08.60 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Календарь+ 1.08.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о Календарь+ 1.08.60 для AndroidОтзывы (0)  
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Календарь+ - бесплатное и очень удобный в использовании календарь с функцией планировщика, с помощью которого можно легко составлять расписание и распределять во времени самые разные события и мероприятия. Приложение автоматически синхронизируется с аккаунтами в Google.

Присутствует возможность добавлять новые события практически на ходу, затратив на это минимум сил и времени. Имеется календарный виджет на главном экране, что обеспечивает прямой доступ к приложению прямо с экрана и гарантирует, что вы не упустите ничего важного.

Особенности программы:

  • Ежедневное, еженедельное и ежемесячное отображение мероприятий с заголовком события, временем начала, местоположением и кратким примечанием.
  • Индивидуальные настройки отображения календаря (от 2 дней до 4 недель).
  • Быстрое создание новых событий.
  • Горизонтальная или вертикальная прокрутка и увеличение данных.
  • Возможность простым встряхиванием телефона перейти к сегодняшнему дню или добавить новое событие.
  • Прямой доступ к ключевым функциям (редактирование, копирование, удаление существующих событий и пр.).
  • Красивые виджеты-календари.
  • Расширенные функции виджетов.
Календарь+
Календарь+
Календарь+
Календарь+
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе Календарь+

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