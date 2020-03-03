Расписашка 4.2 для Android
Расписашка – приложение для учеников и студентов покажет и напомнит о предстоящих занятиях. Среди достоинств программы можно выделить автоматический беззвучный
TickTick 4.8.5 для Android
Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует встроенный таймер Pomodoro, возможность работы в оффлайн режиме, быстрый набор
Рыболовный календарь 2.0.2 для Android
Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет когда какая рыба ловится, а когда нет. Рыболовный календарь дает
My Calendar 1.0.3 для Android
My Calendar - календарь для женщин. Он показывает время наступления "критических дней", а также предполагаемую дату овуляции
Microsoft To-Do 2.12.149 для Android
Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют темы оформления для списков, имеется функция импорта существующих списков и
Mobile Timesheet 2 для Android
Mobile Timesheet - программа для Android, позволяющая вести учет рабочего времени. Приложение позволяет учитывать время, затраченное на работу с определенным