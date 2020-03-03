Календарь+ - бесплатное и очень удобный в использовании календарь с функцией планировщика, с помощью которого можно легко составлять расписание и распределять во времени самые разные события и мероприятия. Приложение автоматически синхронизируется с аккаунтами в Google.

Присутствует возможность добавлять новые события практически на ходу, затратив на это минимум сил и времени. Имеется календарный виджет на главном экране, что обеспечивает прямой доступ к приложению прямо с экрана и гарантирует, что вы не упустите ничего важного.

Особенности программы: