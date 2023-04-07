Supershift - это приложение для Android, призванное помочь людям удобно и эффективно управлять графиком работы по сменам. Приложение имеет чистый и интуитивно понятный интерфейс, который разделен на четыре основных раздела: Календарь, Отчеты, Шаблоны и Настройки.

Создавайте и управляйте с легкостью графиками работы. В нем есть настраиваемые параметры, возможность добавления подробной информации о сменах и функция Rotations для создания шаблонов. Приложение также предоставляет ежедневный и еженедельный обзор рабочих часов и смен.

В разделе Календарь пользователи могут добавить новую смену, выбрав дату и нажав на кнопку с ручкой. Затем можно установить время начала и окончания смены, продолжительность перерыва, добавить название и местоположение, и даже настроить напоминание. Приложение также предоставляет предложения по ранее созданным сменам, которые можно быстро добавить несколькими касаниями.

Функция Rotations - еще один полезный инструмент, который позволяет пользователям группировать несколько смен вместе и создавать шаблоны, которые можно использовать повторно. Выбирая различные временные интервалы и добавляя смены, пользователи могут быстро создать ротацию, соответствующую их конкретным потребностям.

Раздел Отчеты предоставляет ежедневные и еженедельные обзоры рабочих часов и смен пользователя. Эта функция поможет пользователям следить за своим расписанием, при необходимости вносить изменения и избегать любых конфликтов в расписании.

В разделе Шаблоны пользователи могут просматривать и управлять всеми своими сменами и ротациями. Эта функция позволяет сразу увидеть весь график работы и при необходимости внести в него изменения.

Наконец, в разделе Настройки пользователи могут настроить приложение в соответствии со своими предпочтениями. Они могут изменить начальный день недели, добавить региональные праздники, настроить время и параметры отображения. Пользователи также могут настроить значки и продолжительность смены, переключиться в темный режим и выбрать из множества других вариантов настройки.