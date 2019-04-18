Registry Life поможет исправить ошибки в реестре и оптимизировать его, повысив скорость работы системы и ее стабильность. Это простое в использовании, компактное и бесплатное решение для обслуживания реестра Вашей системы.

Если Вы купили новый компьютер, то вначале он способен работать на пике своей производительности. Однако со временем скорость его работы может уменьшаться. Этот инструмент позволит предотвратить это, воздействуя на две причины, вызывающие замедление компьютера. Первая - это появление ошибок и информационного мусора в реестре. Вторая - фрагментированность и увеличение размера реестра за счет неиспользуемого пространства в файлах, где он записан.

Для ликвидации первой причины замедления компьютера эта программа предлагает удобный инструмент для очистки и исправления реестра. С его помощью можно провести проверку реестра на наличие более 10 категорий различных проблем. Одновременно с этим программа проведет удаление информационного мусора из реестра.

Кроме этого, программа содержит инструмент для дефрагментации и сжатия реестра. Registry Life быстро и эффективно оптимизирует реестр вашей системы и покажет результат оптимизации в наглядной форме.