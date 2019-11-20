Vit Registry Fix Pro - мощная программа для очистки реестра от ошибок и устаревших данных. Программа обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления ошибок самых разных типов. Vit Registry Fix может находить более 50 вариантов разновидностей ошибок в реестре.
Дополнительно к очистке реестра программа умеет находить и удалять ярлыки с неверными ссылками, позволяет создавать резервные копии перед удалением, как для реестра, так и для ярлыков и конечно есть возможность создания списка исключений для сканирования по реестру. Кроме того, есть возможность ручного удаления ключей из разделов Software (как для HKCU так и для HKLM).
Vit Registry Fix Pro поставляется с пятью дополнительными утилитами:
Vit Registry Optimizer - программа для оптимизации файлов системного реестра
Vit Registry Backup - программа для создания резервных копий системного реестра
Vit Disc Cleaner - программа для очистки дисков от временных и других ненужных файлов
Vit StartUP Manager - менеджер автозагрузки
Vit Uninstall Manager - программа для правильного удаления установленных приложений
Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких
Отзывы о программе Vit Registry Fix
NauanMY про Vit Registry Fix 12.9.2 Pro [26-11-2017]
В данный момент самый лучший софт своего рода!!! 2 | | Ответить
Штрибан про Vit Registry Fix 12.8.2 Pro [27-10-2016]
Здравствуйте!!!Читаю отзывы и удивляюсь!Пользуюсь последней версией PRO на WIN7-свыше 5 лет!Одна из Надёжных,Рабочих-программ!!!Нормально открывается,отлично-чистит!!!И НИКОГДА не было,что бы удалила что-то случайно!!!Дай Бог-ЗДОРОВЬЯ и МОЗГОВ-Создателю программы!!! 1 | 1 | Ответить
Александр про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [15-09-2016]
Александр про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [15-09-2016]
Пользуюсь этой программой более пяти лет. В ХР - без проблем! А, вот с W7max что-то пошло не так. На ПК работает без проблем, на ноутбуке ASUS K53 скачиваю, устанавливаю, все как обычно, но программа не запускается. Это касаемо версии начиная с 12. Недавно на новый ПК установил W10 PRO, ну и VitSoft, конечно (коней на переправе не меняют)). Утилита прекрасно, без проблем, работает. И это радует.
Виталию Михалко и К большое спасибо! По возможности помогите им. 1 | | Ответить
(ерж про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [17-03-2016]
У себя на 10-ке наблюдаю такую ситуацию: скачал с сайта разработчика портативную версию программы, предварительно полностью удалив предыдущую версию, при этом, при запуске версии 12.7 она просит обновится, соглашаюсь, загружаю обновления, автоматом приложение перезапускается и вновь требует обновления (!?). Теперь я поступаю так: просто игнорирую установку фальшивого обновления, хотя такое неудобство, мягко говоря, не радует. В общем, снова наблюдается точно такая картина, какую я уже описывал в сообщении от 30.03.2015 года. Видимо разработчик продолжает игнорировать замечания пользователей и работает по своему усмотрению. Плохо. | | Ответить