Vit Registry Fix Pro - мощная программа для очистки реестра от ошибок и устаревших данных. Программа обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления ошибок самых разных типов. Vit Registry Fix может находить более 50 вариантов разновидностей ошибок в реестре.

Дополнительно к очистке реестра программа умеет находить и удалять ярлыки с неверными ссылками, позволяет создавать резервные копии перед удалением, как для реестра, так и для ярлыков и конечно есть возможность создания списка исключений для сканирования по реестру. Кроме того, есть возможность ручного удаления ключей из разделов Software (как для HKCU так и для HKLM).



Vit Registry Fix Pro поставляется с пятью дополнительными утилитами: