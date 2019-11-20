Vit Registry Fix для Windows

Vit Registry Fix 13.1.1 Pro

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Описание Vit Registry Fix 13.1.1 ProОписание   Скачать Vit Registry Fix 13.1.1 ProСКАЧАТЬ (2,08 Мб) Скриншоты Vit Registry Fix 13.1.1 ProСкриншоты (7)   Статистика Vit Registry Fix 13.1.1 ProСтатистика   Отзывы о Vit Registry Fix 13.1.1 ProОтзывы (33)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 155
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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Vit Registry Fix Pro - мощная программа для очистки реестра от ошибок и устаревших данных. Программа обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления ошибок самых разных типов. Vit Registry Fix может находить более 50 вариантов разновидностей ошибок в реестре.

Дополнительно к очистке реестра программа умеет находить и удалять ярлыки с неверными ссылками, позволяет создавать резервные копии перед удалением, как для реестра, так и для ярлыков и конечно есть возможность создания списка исключений для сканирования по реестру. Кроме того, есть возможность ручного удаления ключей из разделов Software (как для HKCU так и для HKLM).

Vit Registry Fix Pro поставляется с пятью дополнительными утилитами:

  • Vit Registry Optimizer - программа для оптимизации файлов системного реестра
  • Vit Registry Backup - программа для создания резервных копий системного реестра
  • Vit Disc Cleaner - программа для очистки дисков от временных и других ненужных файлов
  • Vit StartUP Manager - менеджер автозагрузки
  • Vit Uninstall Manager - программа для правильного удаления установленных приложений
Что нового в Vit Registry Fix 13.1.1 Pro?
  • Улучшения и доработки в определении путей к файлам и папкам и повышение безопасности поиска (в категории "Углублённый поиск").
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $5.95
Ограничение в работе программыво время работы появляется окно регистрации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)8 / 32 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
ТОП-сегодня раздела "Реестр, Автозагрузка"
 

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Отзывы о программе Vit Registry Fix

NauanMY про Vit Registry Fix 12.9.2 Pro [26-11-2017]

В данный момент самый лучший софт своего рода!!!
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Штрибан про Vit Registry Fix 12.8.2 Pro [27-10-2016]

Здравствуйте!!!Читаю отзывы и удивляюсь!Пользуюсь последней версией PRO на WIN7-свыше 5 лет!Одна из Надёжных,Рабочих-программ!!!Нормально открывается,отлично-чистит!!!И НИКОГДА не было,что бы удалила что-то случайно!!!Дай Бог-ЗДОРОВЬЯ и МОЗГОВ-Создателю программы!!!
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Александр про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [15-09-2016]

Забыл добавить. Все ОС - 64 bit.
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Александр про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [15-09-2016]

Пользуюсь этой программой более пяти лет. В ХР - без проблем! А, вот с W7max что-то пошло не так. На ПК работает без проблем, на ноутбуке ASUS K53 скачиваю, устанавливаю, все как обычно, но программа не запускается. Это касаемо версии начиная с 12. Недавно на новый ПК установил W10 PRO, ну и VitSoft, конечно (коней на переправе не меняют)). Утилита прекрасно, без проблем, работает. И это радует.
Виталию Михалко и К большое спасибо! По возможности помогите им.
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(ерж про Vit Registry Fix 12.7.0 Pro [17-03-2016]

У себя на 10-ке наблюдаю такую ситуацию: скачал с сайта разработчика портативную версию программы, предварительно полностью удалив предыдущую версию, при этом, при запуске версии 12.7 она просит обновится, соглашаюсь, загружаю обновления, автоматом приложение перезапускается и вновь требует обновления (!?). Теперь я поступаю так: просто игнорирую установку фальшивого обновления, хотя такое неудобство, мягко говоря, не радует. В общем, снова наблюдается точно такая картина, какую я уже описывал в сообщении от 30.03.2015 года. Видимо разработчик продолжает игнорировать замечания пользователей и работает по своему усмотрению. Плохо.
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