SpyBot-Search & Destroy для Windows
|Оценка:
|4.37/5 голосов - 227
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.85 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Safer Networking
|Категория:
|Антишпионы
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 132 175 | Статистика
|Размер:
|62.06 Мб
|СКАЧАТЬ
SpyBot-Search & Destroy - программа осуществляет поиск и ликвидацию, так называемых, шпионов и рекламных агентов (небольших модулей, предназначенных для прокручивания рекламных сообщений и баннеров в различных программах). Найдя подобные "вкладыши", SpyBot-Search & Destroy удаляет их или, если удаление невозможно, заменяет их на пустые блоки.
Программа совместима с Internet Explorer, Mozilla и Opera. Кроме того, SpyBot-Search & Destroy умеет исправлять битые разделы реестра Windows.
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Отзывы о программе SpyBot-Search & Destroy
Vladimyr(Volodimyr0 piddu про SpyBot-Search & Destroy 2.7.64.0 [11-04-2021]
Пока похватасться не чем. Меня с января взломали, установили свою шпионскую программу и занимаються угрозами и вымогательством-требуют выкуп. Ни одна программа не установила вымогателя, всё просят( или вымогают) только деньги, тогда будем работать. Разве можно вам верить? Удалите это, а я посмотрю, так сказать, оценю работу и СРАЗУ! подпишусь на платную версию
7 | 24 | Ответить
Инкогнито про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [21-04-2016]
А у меня вычистила весь внешний диск вместе со снимками с фотоаппарата и принялась за другой вовремя успел удалить.По сравнению с внешним 100 мб не потеря.Восстановлю.
8 | 29 | Ответить
Alex про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [24-12-2015]
Дольше стали грузиться страницы в браузерах и с антивирусником аваст грузиться система дольше
6 | 15 | Ответить
Тихий про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [08-11-2015]
блин всё таки решил купить профешенел о боже на много лучше работает защита в реальном времени работает отлично да профешенел это что-то на много больше функций и возможностей и намного шустрее работает
6 | 12 | Ответить
Юрий про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [05-01-2015]
Пользуюсь этой программой давно и никаких проблем никогда не было,но вот что заметил - после использования CCleanera она уже не находит ничего,и это повторяется всегда и на 100%,получается что CCleaner удаляет все что и SpyBot,но делает это намного быстрее.
8 | 35 | Ответить