SpyBot-Search & Destroy - программа осуществляет поиск и ликвидацию, так называемых, шпионов и рекламных агентов (небольших модулей, предназначенных для прокручивания рекламных сообщений и баннеров в различных программах). Найдя подобные "вкладыши", SpyBot-Search & Destroy удаляет их или, если удаление невозможно, заменяет их на пустые блоки.

Программа совместима с Internet Explorer, Mozilla и Opera. Кроме того, SpyBot-Search & Destroy умеет исправлять битые разделы реестра Windows.