SpyBot-Search & Destroy для Windows

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Оценка: 4.37/5 голосов - 227
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.85 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антишпионы
Загрузок (сегодня/всего):7 / 132 175 | Статистика
Размер:62.06 Мб
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SpyBot-Search & Destroy - программа осуществляет поиск и ликвидацию, так называемых, шпионов и рекламных агентов (небольших модулей, предназначенных для прокручивания рекламных сообщений и баннеров в различных программах). Найдя подобные "вкладыши", SpyBot-Search & Destroy удаляет их или, если удаление невозможно, заменяет их на пустые блоки.

Программа совместима с Internet Explorer, Mozilla и Opera. Кроме того, SpyBot-Search & Destroy умеет исправлять битые разделы реестра Windows.

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Отзывы о программе SpyBot-Search & Destroy

Vladimyr(Volodimyr0 piddu про SpyBot-Search & Destroy 2.7.64.0 [11-04-2021]

Пока похватасться не чем. Меня с января взломали, установили свою шпионскую программу и занимаються угрозами и вымогательством-требуют выкуп. Ни одна программа не установила вымогателя, всё просят( или вымогают) только деньги, тогда будем работать. Разве можно вам верить? Удалите это, а я посмотрю, так сказать, оценю работу и СРАЗУ! подпишусь на платную версию
7 | 24 | Ответить

Инкогнито про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [21-04-2016]

А у меня вычистила весь внешний диск вместе со снимками с фотоаппарата и принялась за другой вовремя успел удалить.По сравнению с внешним 100 мб не потеря.Восстановлю.
8 | 29 | Ответить

Alex про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [24-12-2015]

Дольше стали грузиться страницы в браузерах и с антивирусником аваст грузиться система дольше
6 | 15 | Ответить

Тихий про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [08-11-2015]

блин всё таки решил купить профешенел о боже на много лучше работает защита в реальном времени работает отлично да профешенел это что-то на много больше функций и возможностей и намного шустрее работает
6 | 12 | Ответить

Юрий про SpyBot-Search & Destroy 2.4.40.0 [05-01-2015]

Пользуюсь этой программой давно и никаких проблем никогда не было,но вот что заметил - после использования CCleanera она уже не находит ничего,и это повторяется всегда и на 100%,получается что CCleaner удаляет все что и SpyBot,но делает это намного быстрее.
8 | 35 | Ответить

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