Currency Converter для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 623 | Статистика
Размер:10,41 Мб
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Currency Converter — удобный конвертер валют. Позволяет обновлять данные о курсах мировых валют через интернет с сайта Европейского Центробанка и пользоваться этими данными в оффлайне. Вы можете также вручную вводить новые валюты.

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