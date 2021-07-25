Currency Converter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rudolf Halmi
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 623 | Статистика
|Размер:
|10,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Currency Converter — удобный конвертер валют. Позволяет обновлять данные о курсах мировых валют через интернет с сайта Европейского Центробанка и пользоваться этими данными в оффлайне. Вы можете также вручную вводить новые валюты.
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Admin
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