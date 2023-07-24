Moneybox для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48,53 Мб
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Moneybox - ваш идеальный помощник для быстрого и комфортного накопления денег, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Это простая копилка с минималистичным дизайном и удобным функционалом, который позволит вам легко и без лишнего труда копить деньги в любое время и в любом месте.

Приложение ставит перед вами ясную цель - помочь вам накопить сумму, которая нужна для осуществления вашей мечты. Вы просто задаете свою цель, и каждый день приложение будет поддерживать вас, помогая двигаться к этой цели шаг за шагом. Отслеживайте свой прогресс, следите за тем, как ваша копилка растет, и наслаждайтесь процессом достижения своей цели.

Основные возможности приложения Moneybox:

  • Создание персональной копилки с уникальным именем для вашей мечты.
  • Установление конкретной цели с определенной суммой, которую вы хотите накопить.
  • Возможность отслеживать свой прогресс и видеть, насколько близко вы к достижению своей цели.
  • Гибкая система управления финансами, позволяющая откладывать фиксированный процент от вашего дохода для копилки.
  • Возможность добавлять суммы от несовершенных покупок, чтобы ускорить процесс накопления.
  • Советы и рекомендации по оптимизации вашего бюджета для более эффективного копления денег.
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