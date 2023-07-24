Moneybox для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Robert Kawaev
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,53 Мб
Moneybox - ваш идеальный помощник для быстрого и комфортного накопления денег, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Это простая копилка с минималистичным дизайном и удобным функционалом, который позволит вам легко и без лишнего труда копить деньги в любое время и в любом месте.
Приложение ставит перед вами ясную цель - помочь вам накопить сумму, которая нужна для осуществления вашей мечты. Вы просто задаете свою цель, и каждый день приложение будет поддерживать вас, помогая двигаться к этой цели шаг за шагом. Отслеживайте свой прогресс, следите за тем, как ваша копилка растет, и наслаждайтесь процессом достижения своей цели.
Основные возможности приложения Moneybox:
- Создание персональной копилки с уникальным именем для вашей мечты.
- Установление конкретной цели с определенной суммой, которую вы хотите накопить.
- Возможность отслеживать свой прогресс и видеть, насколько близко вы к достижению своей цели.
- Гибкая система управления финансами, позволяющая откладывать фиксированный процент от вашего дохода для копилки.
- Возможность добавлять суммы от несовершенных покупок, чтобы ускорить процесс накопления.
- Советы и рекомендации по оптимизации вашего бюджета для более эффективного копления денег.
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Отзывы о программе Moneybox
Admin
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