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Домашняя бухгалтерия Lite для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.64 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 247 | Статистика
Размер:8,02 Мб
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Домашняя бухгалтерия Lite - простая в использовании и эффективная программа для учета личных финансов и ведения семейного бюджета. Присутствует возможность синхронизировать данные с записями на компьютере, смартфоне и планшете, анализировать свой бюджет, защитить данные паролем, а также имеется функция резервного копирования базы данных.

Кроме учета личных финансов и контроля семейного бюджета, Домашняя бухгалтерия поможет вести финансовый учет индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям.

Основные возможности:

  • Удобное ведение домашней бухгалтерии.
  • Учет расходов и доходов.
  • Полный контроль кредитов и денег, отданных в долг, включая контроль их возврата с функциями расчета графика платежей и напоминаниями.
  • Учет финансов на неограниченном количестве счетов.
  • Ведите в Домашней бухгалтерии учет в любой валюте мира
  • Функция синхронизации данных.
  • Наглядные отчеты и диаграммы.
  • Импорт в программу банковских выписок.
  • Экспорт данных в более чем 15 различных форматов.
  • Наличие системы резервного копирования.
  • Встроенный планировщик.
Что нового в Домашняя бухгалтерия Lite 7.0.64?
  • Вернули плавающую кнопку "+" на свое место
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