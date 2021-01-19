Домашняя бухгалтерия Lite - простая в использовании и эффективная программа для учета личных финансов и ведения семейного бюджета. Присутствует возможность синхронизировать данные с записями на компьютере, смартфоне и планшете, анализировать свой бюджет, защитить данные паролем, а также имеется функция резервного копирования базы данных.

Кроме учета личных финансов и контроля семейного бюджета, Домашняя бухгалтерия поможет вести финансовый учет индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям.

Основные возможности: