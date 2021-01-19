Домашняя бухгалтерия Lite для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.64 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Павел Козловский
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 247 | Статистика
|Размер:
|8,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Домашняя бухгалтерия Lite - простая в использовании и эффективная программа для учета личных финансов и ведения семейного бюджета. Присутствует возможность синхронизировать данные с записями на компьютере, смартфоне и планшете, анализировать свой бюджет, защитить данные паролем, а также имеется функция резервного копирования базы данных.
Кроме учета личных финансов и контроля семейного бюджета, Домашняя бухгалтерия поможет вести финансовый учет индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям.
Основные возможности:
- Удобное ведение домашней бухгалтерии.
- Учет расходов и доходов.
- Полный контроль кредитов и денег, отданных в долг, включая контроль их возврата с функциями расчета графика платежей и напоминаниями.
- Учет финансов на неограниченном количестве счетов.
- Ведите в Домашней бухгалтерии учет в любой валюте мира
- Функция синхронизации данных.
- Наглядные отчеты и диаграммы.
- Импорт в программу банковских выписок.
- Экспорт данных в более чем 15 различных форматов.
- Наличие системы резервного копирования.
- Встроенный планировщик.
- Вернули плавающую кнопку "+" на свое место
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Отзывы о программе Домашняя бухгалтерия Lite
Admin
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