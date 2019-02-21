GridinSoft Anti-Malware (ранееTrojan Killer) - программа предназначена для обнаружения и удаления различных вредоносных шпионских модулей, даже тех, которые игнорируют некоторые стандартные антивирусные сканеры.
При обнаружении Adware, Spyware, malware, троянов, червей и других вредоносных программ, GridinSoft Anti-Malware подает звуковой сигнал и по окончанию сканирования предлагает удалить зараженный файл. Кроме того, программа имеет встроенные дополнительные утилиты, с помощью которых пользователь сможет более эффективно бороться с вирусами.
trakker про GridinSoft Anti-Malware 3.2.10 [05-06-2018]
Новые версии - улет! кстати, купил ключ с классной скидкой, обожаю Автостопом по галактике, трендовые штучки. Слегка притормаживает хром, заметил пару раз на стандартном скане, блин пришлось перезагрузить комп. От н****на (никакой антирекламы))) я избавился, ну не ловит он адвари вообще не способен, так что в треш его! 1 | | Ответить
klim54 про GridinSoft Anti-Malware 3.0.83 [21-03-2017]
ЛОХОТРОН !! НЕ СКАЧИВАЙТЕ, ТОЛЬКО ПОТЕРЯЕТЕ ВРЕМЯ, МОЖЕТ, МОЖЕТ И НАЙДЁТ КАКОЙ НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ(ДЛЯ НЕЁ) ФАЙЛ, НО УДАЛИТЬ , УВЫ НЕТ. ВЫ СНАЧАЛА КУПИТЕ, А УЖ ПОТОМ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ! А КАК ЖЕ ОБЕЩАННЫЕ 15 ДНЕЙ ???? ДА НИКАК. 4 | 1 | Ответить
trakker в ответ klim54 про GridinSoft Anti-Malware 3.2.10 [31-05-2018]
Можно конечно заморочится и пройтись по скану и удалить все вручную (ведь прога выдает список где и что нашла) я так даже делал какоето время пока не надоело тратить время, рекламные сайты и бесплатный софт нормальненько отложились в моем компе))) но думаю морально созрел к покупке нормальной платной версии, подожду какую-нить акцию с хорошей скидкой. | 1 | Ответить
Юрий про GridinSoft Anti-Malware 3.0.47 [14-08-2016]
Патч работает с версиями до 3.0.47,с более новой 3.0.48, 0.3.49, 0.3.50 не работает. 2 | 1 | Ответить
Игорь про GridinSoft Anti-Malware 3.0.29 [03-04-2016]