GridinSoft Anti-Malware для Windows

GridinSoft Anti-Malware 4.0.29

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Описание GridinSoft Anti-Malware 4.0.29Описание   Скачать GridinSoft Anti-Malware 4.0.29СКАЧАТЬ (81,25 Мб) Скриншоты GridinSoft Anti-Malware 4.0.29Скриншоты (7)   Статистика GridinSoft Anti-Malware 4.0.29Статистика   Отзывы о GridinSoft Anti-Malware 4.0.29Отзывы (20)  
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4.29 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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GridinSoft Anti-Malware (ранее Trojan Killer) - программа предназначена для обнаружения и удаления различных вредоносных шпионских модулей, даже тех, которые игнорируют некоторые стандартные антивирусные сканеры.

При обнаружении Adware, Spyware, malware, троянов, червей и других вредоносных программ, GridinSoft Anti-Malware подает звуковой сигнал и по окончанию сканирования предлагает удалить зараженный файл. Кроме того, программа имеет встроенные дополнительные утилиты, с помощью которых пользователь сможет более эффективно бороться с вирусами.

Что нового в GridinSoft Anti-Malware 4.0.29?
  • Обновление антивирусной базы данных
Скриншоты GridinSoft Anti-Malware:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 21 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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Отзывы о программе GridinSoft Anti-Malware

Руслан про GridinSoft Anti-Malware 4.0.12 [25-09-2018]

Спасибо,нет слов!!!
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trakker про GridinSoft Anti-Malware 3.2.10 [05-06-2018]

Новые версии - улет! кстати, купил ключ с классной скидкой, обожаю Автостопом по галактике, трендовые штучки. Слегка притормаживает хром, заметил пару раз на стандартном скане, блин пришлось перезагрузить комп. От н****на (никакой антирекламы))) я избавился, ну не ловит он адвари вообще не способен, так что в треш его!
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klim54 про GridinSoft Anti-Malware 3.0.83 [21-03-2017]

ЛОХОТРОН !! НЕ СКАЧИВАЙТЕ, ТОЛЬКО ПОТЕРЯЕТЕ ВРЕМЯ, МОЖЕТ, МОЖЕТ И НАЙДЁТ КАКОЙ НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ(ДЛЯ НЕЁ) ФАЙЛ, НО УДАЛИТЬ , УВЫ НЕТ. ВЫ СНАЧАЛА КУПИТЕ, А УЖ ПОТОМ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ! А КАК ЖЕ ОБЕЩАННЫЕ 15 ДНЕЙ ???? ДА НИКАК.
4 | 1 | Ответить

trakker в ответ klim54 про GridinSoft Anti-Malware 3.2.10 [31-05-2018]

Можно конечно заморочится и пройтись по скану и удалить все вручную (ведь прога выдает список где и что нашла) я так даже делал какоето время пока не надоело тратить время, рекламные сайты и бесплатный софт нормальненько отложились в моем компе))) но думаю морально созрел к покупке нормальной платной версии, подожду какую-нить акцию с хорошей скидкой.
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Юрий про GridinSoft Anti-Malware 3.0.47 [14-08-2016]

Патч работает с версиями до 3.0.47,с более новой 3.0.48, 0.3.49, 0.3.50 не работает.
2 | 1 | Ответить

Игорь про GridinSoft Anti-Malware 3.0.29 [03-04-2016]

Как ее удалить с компьютера ?
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