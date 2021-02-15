TrackView для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.48 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TrackView.net
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,96 Мб
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TrackView - приложение для мониторинга безопасности, способное превратить ваше мобильное устройство в подключенную IP-камеру с GPS-локатором, обнаружением событий, предупреждениями и возможностью записи в облаке.
Основные особенности TrackView:
- Семейный локатор и GPS-поиск.
- IP-камера для домашней безопасности.
- Обнаружение событий и мгновенное оповещение на ваших мобильных устройствах.
- Удаленная запись аудио и видео.
- Запись маршрута для истории местоположений.
- Двустороннее аудио.
- Удаленное оповещение о пропавшем устройстве, даже если оно находится в беззвучном режиме.
- Режим ночного видения.
- Обнаружение движения и звука.
- Облачное хранилище для резервного копирования ваших записей.
- Приложение работает в фоновом и спящем режиме, экономя заряд батареи.
- Высокая надежность и отличное качество видео при низкой пропускной способности.
- Очень простая установка и подключение в один клик из любой точки мира.
- Дистанционное управление переключателем передней и задней камеры.
- Интеграция с аккаунтом Gmail.
- Защищенный доступ.
- Поддержка нескольких сетей: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G и т.д.
- Автоматическое переключение на доступную сеть.
- В режиме реального времени и с малой задержкой.
- Универсальная доступность: доступ к любому из ваших устройств из любой точки мира.
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