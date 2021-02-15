Отзывов о программе TrackView 3.6.48 пока нет, можете добавить...

Xeoma - мощная по функциональным возможностям, но простая в использовании программа для организации видеонаблюдения...

Простой и доступный инструмент, который обладает всеми необходимыми функциями...

TrackView - приложение для мониторинга безопасности, способное превратить ваше мобильное устройство в подключенную IP-камеру с GPS-локатором, обнаружением событий, предупреждениями и возможностью записи в облаке.

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