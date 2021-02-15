TrackView для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.48 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,96 Мб
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TrackView - приложение для мониторинга безопасности, способное превратить ваше мобильное устройство в подключенную IP-камеру с GPS-локатором, обнаружением событий, предупреждениями и возможностью записи в облаке.

Основные особенности TrackView:

  • Семейный локатор и GPS-поиск.
  • IP-камера для домашней безопасности.
  • Обнаружение событий и мгновенное оповещение на ваших мобильных устройствах.
  • Удаленная запись аудио и видео.
  • Запись маршрута для истории местоположений.
  • Двустороннее аудио.
  • Удаленное оповещение о пропавшем устройстве, даже если оно находится в беззвучном режиме.
  • Режим ночного видения.
  • Обнаружение движения и звука.
  • Облачное хранилище для резервного копирования ваших записей.
  • Приложение работает в фоновом и спящем режиме, экономя заряд батареи.
  • Высокая надежность и отличное качество видео при низкой пропускной способности.
  • Очень простая установка и подключение в один клик из любой точки мира.
  • Дистанционное управление переключателем передней и задней камеры.
  • Интеграция с аккаунтом Gmail.
  • Защищенный доступ.
  • Поддержка нескольких сетей: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G и т.д.
  • Автоматическое переключение на доступную сеть.
  • В режиме реального времени и с малой задержкой.
  • Универсальная доступность: доступ к любому из ваших устройств из любой точки мира.
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