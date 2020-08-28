Alfred Видеонаблюдение - популярное мобильное приложение, обеспечивающее безопасность вашего жилища. Присутствует прямая трансляция из дома, мгновенные оповещения о вторжении, ночное видение, портативная рация и неограниченное облачное хранилище для хранения, совместного использования и воспроизведения ваших видеозаписей.
Ключевые особенности приложения Alfred Видеонаблюдение:
Просмотр высококачественного видео в прямом эфире из любого места.
Мгновенные оповещения, когда камера улавливает какое-либо движение.
Неограниченное облачное хранилище.
Ночное видение.
Портативная рация, с помощью которой можно обнаруживать воров, взаимодействовать с посетителями или домашними животными, а также успокаивать ребенка.
Масштабирование изображения, планирование, напоминания, круг доверия, сирена и многое другое.
Бесперебойная работа через любые сети, включая WiFi, 3G и LTE.