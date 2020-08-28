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Alfred Видеонаблюдение для Android

Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для Android

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Описание Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для AndroidОписание   Скачать Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для AndroidСКАЧАТЬ (11,06 Мб) Скриншоты Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для AndroidСтатистика   Отзывы о Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для AndroidОтзывы (0)  
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Alfred Видеонаблюдение - популярное мобильное приложение, обеспечивающее безопасность вашего жилища. Присутствует прямая трансляция из дома, мгновенные оповещения о вторжении, ночное видение, портативная рация и неограниченное облачное хранилище для хранения, совместного использования и воспроизведения ваших видеозаписей.

Ключевые особенности приложения Alfred Видеонаблюдение:

  • Просмотр высококачественного видео в прямом эфире из любого места.
  • Мгновенные оповещения, когда камера улавливает какое-либо движение.
  • Неограниченное облачное хранилище.
  • Ночное видение.
  • Портативная рация, с помощью которой можно обнаруживать воров, взаимодействовать с посетителями или домашними животными, а также успокаивать ребенка.
  • Масштабирование изображения, планирование, напоминания, круг доверия, сирена и многое другое.
  • Бесперебойная работа через любые сети, включая WiFi, 3G и LTE.
Alfred Видеонаблюдение
Alfred Видеонаблюдение
Alfred Видеонаблюдение
Alfred Видеонаблюдение
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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Отзывы о программе Alfred Видеонаблюдение

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Отзывов о программе Alfred Видеонаблюдение 5.11.2 (build 2532) для Android пока нет, можете добавить...

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