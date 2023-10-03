Отзывы о программе Driver Genius

Денис Владимирович тотальный вирус-доктор веб сразу удаляет!!!!причем на всех сайтах и на официальном тоже!

11 | 9 | Ответить

(ерж Программа неплохая, единственно, что не устраивает, предлагает иногда к установке устаревшие драйвера, что, как я считаю, для платной программы серьёзный изъян.

9 | 11 | Ответить

Диман (ерж Ясный помидор старая версия от сюда и драйвера старые а вы думали в чём проблема? о чём тут пишут все?

Ищите альтернативу другую программу.

6 | 5 | Ответить

(ерж Диман Ставил новую/актуальную версию, на тот момент (не с этого сайта), поэтому остаюсь при своём мнении.

5 | 4 | Ответить

Доктор Прекрасная программа, если купить её за 2000. Окупается моментально! потому, что мы не ищем дрова по часу, а качаем сразу.

А если Нищеброд не может позволить себе купить нормальную программу, а пользуется корявыми сломанными версиями, то это его проблема! Почему то к угнанным тачкам и ворованным телефонам никто не предъявляет претензий!

11 | 53 | Ответить

Диман Доктор Версию программы обновляли хоть раз?

Как ключ слетает или нет?

Программа же писала что активировалась всё хорошо а ключи однако с неё летят.

5 | 14 | Ответить

aleks Доктор а смысл платить за купленное железо? на сайте разработчика железа есть все драйвера которые нужны и платить за то что я уже купил? объясни смысл!!!

14 | 9 | Ответить

Татьяна Я бы дегенератам, которые выставляют такие программы, руки поотрывала. Реальнно, бл***! тут не хватает кучи драйверов, родной диск от 8, переустановила на 7, ищешь, голова кругом, а они платные проги предлагают, Убила бы, идиоты!

14 | 20 | Ответить