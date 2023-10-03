Driver Genius для Windows

Описание
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Оценка: 3.94/5 голосов - 215
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение:Функциональные ограничения
Версия:23.0.0.145 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):10 / 437 748 | Статистика
Размер:18,94 Мб
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Driver Genius - мощный менеджер драйверов, с помощью которого можно создавать резервные копии установленных драйверов, восстанавливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные или поврежденные, тем самым повышая стабильность и производительность системы в целом. При запуске программа собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит результаты сканирования.

Основные возможности:

  • Резервное копирование установленных драйверов (можно создавать ZIP-архив, самораспаковывающийся архив или ЕХЕ-инсталлятор);
  • Восстановление данных из резервных копий;
  • Поддержка командной строки;
  • Обновление драйверов;
  • Поддержка более 30000 драйверов различных устройств;
  • Удаление неиспользуемых или поврежденных драйверов.
Что нового в Driver Genius 23.0.0.145?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Driver Genius

Денис Владимирович про Driver Genius 19.0.0.143 [30-05-2019]

тотальный вирус-доктор веб сразу удаляет!!!!причем на всех сайтах и на официальном тоже!
11 | 9 | Ответить

(ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [25-01-2015]

Программа неплохая, единственно, что не устраивает, предлагает иногда к установке устаревшие драйвера, что, как я считаю, для платной программы серьёзный изъян.
9 | 11 | Ответить

Диман в ответ (ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [28-01-2015]

Ясный помидор старая версия от сюда и драйвера старые а вы думали в чём проблема? о чём тут пишут все?
Ищите альтернативу другую программу.
6 | 5 | Ответить

(ерж в ответ Диман про Driver Genius 15.0.0.1021 Pro [02-03-2015]

Ставил новую/актуальную версию, на тот момент (не с этого сайта), поэтому остаюсь при своём мнении.
5 | 4 | Ответить

Доктор про Driver Genius 14.0.0.361 Pro [16-11-2014]

Прекрасная программа, если купить её за 2000. Окупается моментально! потому, что мы не ищем дрова по часу, а качаем сразу.
А если Нищеброд не может позволить себе купить нормальную программу, а пользуется корявыми сломанными версиями, то это его проблема! Почему то к угнанным тачкам и ворованным телефонам никто не предъявляет претензий!
11 | 53 | Ответить

Диман в ответ Доктор про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [05-01-2015]

Версию программы обновляли хоть раз?
Как ключ слетает или нет?
Программа же писала что активировалась всё хорошо а ключи однако с неё летят.
5 | 14 | Ответить

aleks в ответ Доктор про Driver Genius 15.0.0.1046 Pro [25-07-2015]

а смысл платить за купленное железо? на сайте разработчика железа есть все драйвера которые нужны и платить за то что я уже купил? объясни смысл!!!
14 | 9 | Ответить

Татьяна про Driver Genius 14.0.0.345 Pro [07-10-2014]

Я бы дегенератам, которые выставляют такие программы, руки поотрывала. Реальнно, бл***! тут не хватает кучи драйверов, родной диск от 8, переустановила на 7, ищешь, голова кругом, а они платные проги предлагают, Убила бы, идиоты!
14 | 20 | Ответить

EdiKruger про Driver Genius 14.0.0.328 Pro [03-06-2014]

DriverBooster - кто-то хотел хорошую программу так вот вам. Она бесплатная
34 | 33 | Ответить

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