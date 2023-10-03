Driver Genius для Windows
|Оценка:
|3.94/5 голосов - 215
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|Функциональные ограничения
|Версия:
|23.0.0.145 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Driver-Soft Inc.
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|10 / 437 748 | Статистика
|Размер:
|18,94 Мб
|СКАЧАТЬ
Driver Genius - мощный менеджер драйверов, с помощью которого можно создавать резервные копии установленных драйверов, восстанавливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные или поврежденные, тем самым повышая стабильность и производительность системы в целом. При запуске программа собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит результаты сканирования.
Основные возможности:
- Резервное копирование установленных драйверов (можно создавать ZIP-архив, самораспаковывающийся архив или ЕХЕ-инсталлятор);
- Восстановление данных из резервных копий;
- Поддержка командной строки;
- Обновление драйверов;
- Поддержка более 30000 драйверов различных устройств;
- Удаление неиспользуемых или поврежденных драйверов.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Driver Genius
Денис Владимирович про Driver Genius 19.0.0.143 [30-05-2019]
тотальный вирус-доктор веб сразу удаляет!!!!причем на всех сайтах и на официальном тоже!
11 | 9 | Ответить
(ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [25-01-2015]
Программа неплохая, единственно, что не устраивает, предлагает иногда к установке устаревшие драйвера, что, как я считаю, для платной программы серьёзный изъян.
9 | 11 | Ответить
Диман в ответ (ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [28-01-2015]
Ясный помидор старая версия от сюда и драйвера старые а вы думали в чём проблема? о чём тут пишут все?
Ищите альтернативу другую программу.
6 | 5 | Ответить
(ерж в ответ Диман про Driver Genius 15.0.0.1021 Pro [02-03-2015]
Ставил новую/актуальную версию, на тот момент (не с этого сайта), поэтому остаюсь при своём мнении.
5 | 4 | Ответить
Доктор про Driver Genius 14.0.0.361 Pro [16-11-2014]
Прекрасная программа, если купить её за 2000. Окупается моментально! потому, что мы не ищем дрова по часу, а качаем сразу.
А если Нищеброд не может позволить себе купить нормальную программу, а пользуется корявыми сломанными версиями, то это его проблема! Почему то к угнанным тачкам и ворованным телефонам никто не предъявляет претензий!
11 | 53 | Ответить
Диман в ответ Доктор про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [05-01-2015]
Версию программы обновляли хоть раз?
Как ключ слетает или нет?
Программа же писала что активировалась всё хорошо а ключи однако с неё летят.
5 | 14 | Ответить
aleks в ответ Доктор про Driver Genius 15.0.0.1046 Pro [25-07-2015]
а смысл платить за купленное железо? на сайте разработчика железа есть все драйвера которые нужны и платить за то что я уже купил? объясни смысл!!!
14 | 9 | Ответить
Татьяна про Driver Genius 14.0.0.345 Pro [07-10-2014]
Я бы дегенератам, которые выставляют такие программы, руки поотрывала. Реальнно, бл***! тут не хватает кучи драйверов, родной диск от 8, переустановила на 7, ищешь, голова кругом, а они платные проги предлагают, Убила бы, идиоты!
14 | 20 | Ответить
EdiKruger про Driver Genius 14.0.0.328 Pro [03-06-2014]
DriverBooster - кто-то хотел хорошую программу так вот вам. Она бесплатная
34 | 33 | Ответить