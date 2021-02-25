GeForce Game Ready Driver для Windows

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Оценка: 4.35/5 голосов - 117
Лицензия: Бесплатная
Версия:461.72 / 391.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Программы для драйверов
Загрузок (сегодня/всего):6 / 63 220 | Статистика
Размер:500,94 Мб
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GeForce Game Ready Driver скриншот № 1
GeForce Game Ready Driver скриншот № 2

NVIDIA GeForce Game Ready Driver - официальные драйверы для видеокарт GeForce от компании nVIDIA. Имеют сертификацию WHQL.

Благодаря поддержке технологии SLI GeForce и оптимизации GeForce Experience в "один клик", вы всегда будете иметь максимальную производительность и качество изображения во время игры.

Предназначены для компьютеров и ноутбуков под управлением 32- или 64-битных версий Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10 с видеокартами серий GeForce 600, 700, 900, 1000 и TITAN.

Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы NVIDIA GeForce Experience.

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Отзывы о программе GeForce Game Ready Driver

Crite про GeForce Game Ready Driver 457.09 / 391.35 [04-11-2020]

457.09 - перестала отображаться инфа по GPU, фпс и прочее.
| | Ответить

Имя про GeForce Game Ready Driver 416.34 / 391.35 [09-11-2018]

Незнаю что у вас у меня 730 стоит просит обновить на 416,81 стоит 391,01 ппишет не совместимо с виндолсом дравер на офф сайте пишет надо винда 10
пипец
12 | 6 | Ответить

Петр про GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35 [08-10-2018]

Кто набивает этот контент ? Вы хоть информацию сами то читаете ? Эта версия драйверов карты 630 уже не поддерживает.. ВООБЩЕ ! Зачем писать 300, 400, 500 , 600 ... люди скачиваю, устанавливают и ничего не работает !!!!!!!!!!!!!!!! 630 поддерживает не выше 188 версии...
3 | 9 | Ответить

Сергей в ответ Петр про GeForce Game Ready Driver 419.35 / 391.35 [07-03-2019]

Поставил на 630 GT драва от 700 версии,встали только?f cnfdbk 419.17 yне подошли.Винда у меня 8,1.Версия драйвера 391.35
3 | 5 | Ответить

DoubleW про GeForce Game Ready Driver 390.65 [18-01-2018]

После установки видяха перестает поддерживать Dx 11.GeForce GTX950M.
8 | 4 | Ответить

(ерж про nVIDIA ForceWare 355.60 [24-11-2015]

Драйвер на видеокарту на свой старый ноут, вышеуказанной компании, я на W10 не обновлял, просто установил с W7. Установилась нехотя, но установилась, но главное - работает!
2 | 4 | Ответить

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