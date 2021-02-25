GeForce Game Ready Driver для Windows
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 117
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|461.72 / 391.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NVIDIA
|Категория:
|Программы для драйверов
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 63 220 | Статистика
|Размер:
|500,94 Мб
|СКАЧАТЬ
NVIDIA GeForce Game Ready Driver - официальные драйверы для видеокарт GeForce от компании nVIDIA. Имеют сертификацию WHQL.
Благодаря поддержке технологии SLI GeForce и оптимизации GeForce Experience в "один клик", вы всегда будете иметь максимальную производительность и качество изображения во время игры.
Предназначены для компьютеров и ноутбуков под управлением 32- или 64-битных версий Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10 с видеокартами серий GeForce 600, 700, 900, 1000 и TITAN.
Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы NVIDIA GeForce Experience.
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Отзывы о программе GeForce Game Ready Driver
Crite про GeForce Game Ready Driver 457.09 / 391.35 [04-11-2020]
457.09 - перестала отображаться инфа по GPU, фпс и прочее.
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Имя про GeForce Game Ready Driver 416.34 / 391.35 [09-11-2018]
Незнаю что у вас у меня 730 стоит просит обновить на 416,81 стоит 391,01 ппишет не совместимо с виндолсом дравер на офф сайте пишет надо винда 10
пипец
12 | 6 | Ответить
Петр про GeForce Game Ready Driver 416.16 / 411.70 / 391.35 [08-10-2018]
Кто набивает этот контент ? Вы хоть информацию сами то читаете ? Эта версия драйверов карты 630 уже не поддерживает.. ВООБЩЕ ! Зачем писать 300, 400, 500 , 600 ... люди скачиваю, устанавливают и ничего не работает !!!!!!!!!!!!!!!! 630 поддерживает не выше 188 версии...
3 | 9 | Ответить
Сергей в ответ Петр про GeForce Game Ready Driver 419.35 / 391.35 [07-03-2019]
Поставил на 630 GT драва от 700 версии,встали только?f cnfdbk 419.17 yне подошли.Винда у меня 8,1.Версия драйвера 391.35
3 | 5 | Ответить
DoubleW про GeForce Game Ready Driver 390.65 [18-01-2018]
После установки видяха перестает поддерживать Dx 11.GeForce GTX950M.
8 | 4 | Ответить
(ерж про nVIDIA ForceWare 355.60 [24-11-2015]
Драйвер на видеокарту на свой старый ноут, вышеуказанной компании, я на W10 не обновлял, просто установил с W7. Установилась нехотя, но установилась, но главное - работает!
2 | 4 | Ответить