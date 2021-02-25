NVIDIA GeForce Game Ready Driver - официальные драйверы для видеокарт GeForce от компании nVIDIA. Имеют сертификацию WHQL.

Благодаря поддержке технологии SLI GeForce и оптимизации GeForce Experience в "один клик", вы всегда будете иметь максимальную производительность и качество изображения во время игры.

Предназначены для компьютеров и ноутбуков под управлением 32- или 64-битных версий Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10 с видеокартами серий GeForce 600, 700, 900, 1000 и TITAN.

Последнюю версию драйверов также можно установить в автоматическом режиме с помощью программы NVIDIA GeForce Experience.