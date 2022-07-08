HDClone для Windows

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Оценка: 4.47/5 голосов - 42
Лицензия: Бесплатная
Версия:X.3 12.0.8 Free Edition | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):5 / 38 846 | Статистика
Размер:86,77 Мб
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HDClone - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и логических дисков. Этот инструмент также отлично подойдет для управления бэкапами и копиями операционных систем, а специальный режим SafeRescue дает возможность восстановить данные с поврежденных дисков и других хранилищ. Высокая точность создания копий достигается за счет посекторного копирования информации с диска.

Программа поддерживает IDE/ATA/SATA/SATA II/eSATA (AHCI) диски, а также работает с дисками больших размеров (свыше 137 Гб). Также присутствует возможность создания загрузочной дискеты или компакт диска.

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Отзывы о программе HDClone

Александр про HDClone 9.1.6.0 Free Edition [19-04-2021]

Не знаю у кого чего она там ломает. Да работает медленно, но при этом с проблемного винта на новый все аккуратненько перенесла. Пока только хорошее впечатление.
1 | | Ответить

Пользователь про HDClone 9.1.6.0 Free Edition [17-04-2020]

Выше 4ой версии работает не корректно ! Ломает системные
5 | 7 | Ответить

12 про HDClone 8.0.8 Free Edition [28-01-2020]

Не создаёт образы, говно прога!
1 | | Ответить

Vlad про HDClone 7.0.2 Free Edition [04-05-2018]

Этот отстой не работает. Не создаёт корректно USB носитель. Не тратте время
3 | 3 | Ответить

Пользователь про HDClone 4.3.7 Free Edition [09-02-2014]

Раньше HDClone 4.2 Free Edition работала без проблем. А новая HDClone 4.3.7 Free Edition полный 0. Копию Жёсткого диска не делает.
5 | 25 | Ответить

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