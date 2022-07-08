HDClone для Windows
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 42
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|X.3 12.0.8 Free Edition | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miray Software
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 38 846 | Статистика
|Размер:
|86,77 Мб
HDClone - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и логических дисков. Этот инструмент также отлично подойдет для управления бэкапами и копиями операционных систем, а специальный режим SafeRescue дает возможность восстановить данные с поврежденных дисков и других хранилищ. Высокая точность создания копий достигается за счет посекторного копирования информации с диска.
Программа поддерживает IDE/ATA/SATA/SATA II/eSATA (AHCI) диски, а также работает с дисками больших размеров (свыше 137 Гб). Также присутствует возможность создания загрузочной дискеты или компакт диска.
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Отзывы о программе HDClone
Александр про HDClone 9.1.6.0 Free Edition [19-04-2021]
Не знаю у кого чего она там ломает. Да работает медленно, но при этом с проблемного винта на новый все аккуратненько перенесла. Пока только хорошее впечатление.
1 | | Ответить
Пользователь про HDClone 9.1.6.0 Free Edition [17-04-2020]
Выше 4ой версии работает не корректно ! Ломает системные
5 | 7 | Ответить
Vlad про HDClone 7.0.2 Free Edition [04-05-2018]
Этот отстой не работает. Не создаёт корректно USB носитель. Не тратте время
3 | 3 | Ответить
Пользователь про HDClone 4.3.7 Free Edition [09-02-2014]
Раньше HDClone 4.2 Free Edition работала без проблем. А новая HDClone 4.3.7 Free Edition полный 0. Копию Жёсткого диска не делает.
5 | 25 | Ответить