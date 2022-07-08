HDClone - бесплатная программа для создания резервных копий и образов с физических и логических дисков. Этот инструмент также отлично подойдет для управления бэкапами и копиями операционных систем, а специальный режим SafeRescue дает возможность восстановить данные с поврежденных дисков и других хранилищ. Высокая точность создания копий достигается за счет посекторного копирования информации с диска.

Программа поддерживает IDE/ATA/SATA/SATA II/eSATA (AHCI) диски, а также работает с дисками больших размеров (свыше 137 Гб). Также присутствует возможность создания загрузочной дискеты или компакт диска.