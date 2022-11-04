OpenedFilesView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех открытых в системе файлов. Для каждого открытого файла отображается полный путь, дескриптор, атрибуты, расширение, имя процесса, который использует этот файл, путь к нему и др. Пользователь может закрыть один или несколько файлов, или же завершить процессы, которые используют эти файлы. Для удобства использования программу можно интегрировать в меню Проводника.



Примечание! Следует помнить, что закрытие файлов при помощи OpenedFilesView, может привести к нестабильной работе программы, которая этот файл использовала.