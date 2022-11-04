OpenedFilesView для Windows

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.87 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 676 | Статистика
Размер:75 Кб
OpenedFilesView скриншот № 1
OpenedFilesView скриншот № 2

OpenedFilesView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех открытых в системе файлов. Для каждого открытого файла отображается полный путь, дескриптор, атрибуты, расширение, имя процесса, который использует этот файл, путь к нему и др. Пользователь может закрыть один или несколько файлов, или же завершить процессы, которые используют эти файлы. Для удобства использования программу можно интегрировать в меню Проводника.

Примечание! Следует помнить, что закрытие файлов при помощи OpenedFilesView, может привести к нестабильной работе программы, которая этот файл использовала.

Что нового в OpenedFilesView 1.87?
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