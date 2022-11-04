OpenedFilesView для Windows
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.87 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 676 | Статистика
|Размер:
|75 Кб
OpenedFilesView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех открытых в системе файлов. Для каждого открытого файла отображается полный путь, дескриптор, атрибуты, расширение, имя процесса, который использует этот файл, путь к нему и др. Пользователь может закрыть один или несколько файлов, или же завершить процессы, которые используют эти файлы. Для удобства использования программу можно интегрировать в меню Проводника.
Примечание! Следует помнить, что закрытие файлов при помощи OpenedFilesView, может привести к нестабильной работе программы, которая этот файл использовала.
- Улучшения в работе программы
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