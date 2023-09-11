FileTypesMan для Windows
|Оценка:
|2.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.98 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 384 | Статистика
|Размер:
|80 Кб
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FileTypesMan - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех типов и расширений файлов, зарегистрированных на компьютере пользователя. Для каждого расширения отображается: название типа, описание, MIME-тип, возможный тип файлов, флаги, флаги проводника, версия и описание продукта и многое другое.
Кроме этого в FileTypesMan реализована возможность редактировать свойства и флаги каждого типа файлов.
Основные возможности:
- Просмотр свойств любого расширения;
- Создание новых расширений файлов;
- Возможность открытия ключа типа файла в редакторе реестра;
- Редактирование свойств и флагов каждого типа файлов;
- Экспорт списка типа файлов в HTML файл.
- Русификатор FileTypesMan (3 Кб)
- Различные улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе FileTypesMan
Лестер - Чемпион про FileTypesMan 1.82 [09-04-2016]
Работать с этой программой легче, чем копаться в реестре, мне нравицца
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