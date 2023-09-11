FileTypesMan для Windows

Описание
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Оценка: 2.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.98 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 384 | Статистика
Размер:80 Кб
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FileTypesMan - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех типов и расширений файлов, зарегистрированных на компьютере пользователя. Для каждого расширения отображается: название типа, описание, MIME-тип, возможный тип файлов, флаги, флаги проводника, версия и описание продукта и многое другое.

Кроме этого в FileTypesMan реализована возможность редактировать свойства и флаги каждого типа файлов.

Основные возможности:

  • Просмотр свойств любого расширения;
  • Создание новых расширений файлов;
  • Возможность открытия ключа типа файла в редакторе реестра;
  • Редактирование свойств и флагов каждого типа файлов;
  • Экспорт списка типа файлов в HTML файл.
Что нового в FileTypesMan 1.98?
  • Различные улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе FileTypesMan

Александр про FileTypesMan 1.85 [22-04-2019]

Спасибо! Хорошая программа
2 | 2 | Ответить

Кирилл про FileTypesMan 1.83 [24-01-2019]

Супер программа. Спасибо.
2 | 2 | Ответить

Лестер - Чемпион про FileTypesMan 1.82 [09-04-2016]

Работать с этой программой легче, чем копаться в реестре, мне нравицца
2 | 2 | Ответить

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