FileTypesMan - небольшая бесплатная утилита, которая отображает список всех типов и расширений файлов, зарегистрированных на компьютере пользователя. Для каждого расширения отображается: название типа, описание, MIME-тип, возможный тип файлов, флаги, флаги проводника, версия и описание продукта и многое другое.

Кроме этого в FileTypesMan реализована возможность редактировать свойства и флаги каждого типа файлов.

Основные возможности: